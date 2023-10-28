29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları RESİMLİ | Türk Bayrağı

👉29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için TIKLAYIN

🇹🇷 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl ülkemizde 100. yıl coşkusuyla kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet rejiminin kabul edildiği tarih olan 29 Ekim, 1925'ten bu yana Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanırken 100 yıldır varlığını sürdüren Cumhuriyet'imizin ebedi varlığına giden yolda 100. yıla büyük önem atfediliyor. Bu önemli günde, sevdiklerinin bayramını mesajla kutlamak veya sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler için en güzel, yeni, farklı, şiirli ve resimli Cumhuriyet Bayramı mesajlarını derledik.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ

🌙Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu büyük zaferi kutlarken, Atatürk'ün bize bıraktığı mirası koruma ve büyütme sorumluluğunu hep birlikte taşımalıyız. Geleceğe umutla bakalım ve Cumhuriyet değerlerini nesiller boyu sürdürelim! Yüzyıllar boyunca aydınlık yarınlara...

⭐Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, geçmişimizin kahramanlarına minnettarlıkla yaklaşıyoruz. Onlar, özgürlük ve bağımsızlık uğruna büyük fedakarlıklar yaptılar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

👉29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için TIKLAYIN

🌙Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, Atatürk'ün liderliğindeki kahramanlarımızın mücadelesini hatırlamak büyük bir onurdur. Geçmişimizin mirası, ülkemizi bir arada tutan güçtür. Şehitlerimizin anısını yaşatmalıyız!

⭐Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

👉29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için TIKLAYIN

🌙Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL ŞİİRLİ MESAJLAR

Yüz yıl geride kaldı, Cumhuriyet aydınlığında. Bağımsızlıkla kuruldu, Türkiye'nin Cumhuriyet rüyası.

100 yıl önce bugün,

Atatürk'ün önderliğinde.

Cumhuriyet ilan edildi,

Bağımsızlığımızın özünde.

Yüz yıl, yüz umut, Cumhuriyet'in hediyesi. Özgürlüğün coşkusu, Türkiye'nin gurur serüveni.

100 yıl boyunca dimdik ayaktayız,

Cumhuriyetimizin ışığında.

Geleceğe umutla bakarız,

Türkiye'nin onurlu mirasında.

Cumhuriyetin 100. yılında, Gururumuz dorukta, coşkulu her nefes. Bağımsızlık ve özgürlük rüzgarı, Türkiye'nin Cumhuriyet bayramında eser.

🌙Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

⭐Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

⭐Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI WHATSAPP

🌙Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

⭐Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

⭐Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, tarihimizin en önemli dönemeçlerinden birini kutlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin temel değerleri olan özgürlük, eşitlik ve adaleti yüceltmek için el birliğiyle çalışmaya devam etmeliyiz.

⭐Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

🌙Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim!

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI FACEBOOK

🌙Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

⭐Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

⭐Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

🌙Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

⭐Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI INSTAGRAM

🌙Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

⭐Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

🌙Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…