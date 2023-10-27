PARÇALI AY TUTULMASI BOĞA BURCU 28 EKİM | Hangi burçlar nasıl etkilenecek?

Bu tutulma sabit bir burç olan Boğa burcunda gerçekleşeceğinden, etkilerinin kalıcı olması beklenir. Boğa burcu maddiyat ve değerlerle alakalı olduğundan, genel manada maddi konularda gelişmeler yaşayabiliriz. Bu sebepten harcamalarımıza dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Büyük risklere girmekten kaçınmalıyız. Bu dönemde hırs ve egodan uzak durmalıyız. Kariyer alanında gereksiz bir hırs ilerleyen süreçlerde bizi sıkıntıya sokabilir.

Koç

Son zamanlarda maddi konulardan yana sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bu tutulma ile birlikte finansal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni fırsatlarla karşılaşmanız olası.

Boğa

Öz değerinizi fark edeceğiniz bir dönem. Potansiyelinizi kullanmak için atacağınız adımların yaşamınıza pozitif katkıları olacaktır.

İkizler

Gündemleriniz iş yaşamınız ve sağlığınız olabilir. İş hayatınızda sorumluluklarınızın arttığını fark edebilirsiniz.

Yengeç

Gelir gider hesaplamalarını iyi yapmanız gereken bir süreçtesiniz. Sağlıkla alakalı ertelediğiniz durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizle çatışmalar yaşamanız mümkün. Eylemlerinizi iyi değerlendirmeniz ve öz eleştiri yapmanız gerekebilir.

Aslan

Yaşamınızda ani olaylarla karşılamanız mümkün. Biten ya da bitecek olan her ne varsa hayrınıza. Kariyer hayatınızdaki ani değişimlere hazırlıklı olun.

Başak

Eğitim hayatınız ve çevreniz ile alakalı gündemleriniz olabilir. Zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ancak her şey yoluna girecek.

Terazi

Harcamalarınızın artacağı bir dönem. Daha fazla çalışmanız gereken bir döneme giriyorsunuz.

Akrep

İlişkilerinizi dengede tutmanız gereken bir dönem. Empatiyi elden bırakmamak ve bencil davranmamak iyi olabilir.

Yay

Gizli kalmış bazı bilgiler önünüze düşebilir. Günlük yaşantınızı ve iş hayatınızı etkileyecek bazı ani olaylarla karşılaşmanız olası.

Oğlak

Sizi bunaltan ilişkilere ara vermek ve kendinizi hobilerinize adamak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Zorluklar geçici.

Kova

Maddi olarak zorlu dönemlerden geçiyor olabilirsiniz ancak artık feraha kavuşuyorsunuz. Kariyer hayatınızda güzel başlangıçlar söz konusu olabilir. Pek çok alanda değişim sizi bekliyor.

Balık

Yaşamınızda büyük değişimlerden geçeceğiniz bir dönem. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve yurtdışı bağlantılı gündemleriniz olabilir. Her ne oluyor ise hayrınıza.