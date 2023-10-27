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İSTANBUL KAPALI YOLLAR 29 EKİM 2023 | ⛔ İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cumhuriyet'in 100. yılında kapatılacak yolları duyuran yetkililer, alternatif güzergahları da vatandaşlarla paylaştı. Peki İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? İşte 29 Ekim İstanbul trafik bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:51
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İSTANBUL KAPALI YOLLAR 29 EKİM 2023 | ⛔ İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL KAPALI YOLLAR 29 EKİM 2023İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 100. yıl kutlamalarında çok sayıda ilçede büyük gösteri ve etkinlikler düzenlenirken vatandaşları mağdur etmemek adına, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar...

29 EKİM İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

28 Ekim Cumartesi Günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacak. 29 Ekim Pazar günü ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı caddelerden araç geçişine izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda 29 Ekim etkinlikleri kapsamında 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararını duyurmuştu.

İSTANBUL KAPALI YOLLAR 28 EKİM 2023 🚗 Devamını Oku BUNU DA OKU

İstanbul Valiliği daha sonra alınan kararın iptal edildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

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