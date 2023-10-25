VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDA YAŞ SINIRI VAR MI? |📱Vergisiz telefon satışı ne zaman? Detaylar Resmi Gazete'de yayınlandı

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI RESMİ GAZETE'DE | Milyonlarca öğrenciyi etkileyen AK Parti'nin seçim vaadi 'vergisiz telefon satışı' düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Detayların netleştiği düzenlemede, cep telefonu, bilgisayar ve ücretsiz internet desteği için tarih, modeller ve yaş sınırlaması gibi merak edilen birçok soru cevap buldu. Peki vergisiz telefon satışında yaş sınırı var mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman? Hangi modelleri kapsıyor? İşte detaylar...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDA YAŞ SINIRI VAR MI?

"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI YAPILACAK MI?

Vergisiz telefon satışının açıköğretim öğrencilerine yapılmayacağı öğrenildi. Resmi Gazete'de, vergisiz telefon satışı ypaılacak kişiler şu madde ile tanımlandı: "Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak."

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre karar, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, gerekli şartları sağlayan öğrenciler, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren vergisiz telefon alımı yapabilecek.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI ŞARTLARI NELER?

👉Bu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan mobil telefon cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılacak.

👉İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamının dışında tutulacak.

👉Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 lira olacak.

👉Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10, yıllık 120 cigabayt olarak verilecek.

👉İnternet desteği, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılabilecek.

👉Telefonları en az 2 yıl, sadece destekten yararlanan kullanacak

👉Edinilen mobil telefon cihazlar, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılacak.

USULSÜZLÜK HALİNDE FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 51'inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu'nun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek.