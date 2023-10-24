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Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 23 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 kim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 157 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:14
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