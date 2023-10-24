Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 23 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 23 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 kim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 157 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:14
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