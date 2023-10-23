YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI 2023 | MEB ilk defa yönetici/idareci atama sonuçlar İL İL SIRALI TAM LİSTE

YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk defa yönetici - idareci atama sonuçları, İl Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde erişime açılıyor. MEB'e bağlı okullara ilk kez müdür, müdür yardımcısı, idaresi ataması için araştırmalar da hız kazandı. İşte MEB ilk defa yönetici/idareci atama sonuçlar İL İL SIRALI TAM LİSTE...

MEB İLK DEFA YÖNETİCİ/İDARECİ ATAMA SONUÇLAR İL İL SIRALI TAM LİSTE