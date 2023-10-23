Haberler Haberler TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!

TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:41
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TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!

Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TV8,5 YAYIN AKIŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

TV8,5 YOUTUBE CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN...

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

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