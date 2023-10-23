Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM | ❗ 23 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA DEPREM | ❗ 23 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 23 Ekim 2023 Pazartesi AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA DEPREM | ❗ 23 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA DEREM 23 EKİM 2023 | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem konntrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

23 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Yukarıda yer alan görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

TÜRKİYE YAKIN TARİHİNİN EN BÜYÜK DEPREMLERİ

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük deprem felaketlerinden biri oldu. Depremler, merkez üsleri arasındaki 100 kilometrelik mesafeye rağmen, Türkiye ve Suriye'nin geniş bir bölgesinde hissedildi.

💥Büyüklük: Pazarcık depremi 7,7 büyüklüğünde, Elbistan depremi ise 7,6 büyüklüğündeydi. Bu depremler, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük depremler oldu.

💥Odak derinliği: Pazarcık depremi 8,6 kilometre, Elbistan depremi ise 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

💥Tsunami etkisi: Depremler, Akdeniz'de 1 metre yüksekliğinde tsunamiye yol açtı.

💥Can kaybı: Resmi açıklamalara göre, depremlerde Türkiye'de 50 bin 783, Suriye'de ise 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti.

💥Yaralananlar: Depremlerde Türkiye'de 100 binin üzerinde, Suriye'de ise 20 binin üzerinde kişi yaralandı.

💥Yıkılan binalar: Depremlerde Türkiye'de 35 bin 355, Suriye'de ise 10 binin üzerinde bina yıkıldı.

💥Maddi hasar: Depremlerin maddi hasarının 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ

Deprem, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi ve ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Depremden en çok etkilenen yerler Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Düzce oldu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 700 kişi yaralandı ve 200 binin üzerinde bina yıkıldı. Deprem, Türkiye'nin deprem riski konusundaki farkındalığını önemli ölçüde artırdı. Deprem sonrasında, Türkiye'de depreme dayanıklı bina inşası konusunda yeni düzenlemeler yapıldı.

💥Büyüklük: 7,4

💥Odak derinliği: 17 kilometre

💥Can kaybı: Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 1939 Erzincan depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük can kaybı oldu.

💥Yaralananlar: Depremde 44 bin 700 kişi yaralandı.

💥Yıkılan binalar: Depremde 200 binin üzerinde bina yıkıldı. Bu binalar arasında konutlar, iş yerleri, okullar, hastaneler ve kamu binaları vardı.

💥Maddi hasar: Depremin maddi hasarının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

19 AĞUSTOS 1999 DÜZCE DEPREMİ

Deprem, Düzce'nin merkezinde meydana geldi ve ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Depremden en çok etkilenen yerler Düzce, Bolu, Sakarya ve Zonguldak oldu. Depremde 874 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 691 kişi yaralandı ve 10 binin üzerinde bina yıkıldı.

💥Büyüklük: 7,2

💥Odak derinliği: 10 kilometre

💥Can kaybı: Depremde 874 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük can kaybı oldu.

💥Yaralananlar: Depremde 4 bin 691 kişi yaralandı.

💥Yıkılan binalar: Depremde 10 binin üzerinde bina yıkıldı. Bu binalar arasında konutlar, iş yerleri, okullar, hastaneler ve kamu binaları vardı.

💥Maddi hasar: Depremin maddi hasarının 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük doğal afet felaketi oldu.

26 ARALIK ERZİNCAN DEPREMİ

Deprem, merkez üssü Erzincan'da 7,9 Ms büyüklüğünde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,8 Mw (± 0,4) olarak kaydetti.

💥Büyüklük: 7,9

💥Odak derinliği: 52 kilometre

💥Can kaybı: Depremde 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, Türkiye'nin tarihinde meydana gelen en büyük can kaybı oldu.

💥Yaralananlar: Depremde 100 bin kişi yaralandı.

💥Yıkılan binalar: Depremde 116 bin 720 bina yıkıldı. Bu binalar arasında konutlar, iş yerleri, okullar, hastaneler ve kamu binaları vardı.

💥Maddi hasar: Depremin maddi hasarının 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

DİĞER
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 canlı maç izle şifresiz: Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı yayın izle yayında
İşgalci İsrail Mısır'ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
REKLAM
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | PA 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı sorgula
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
Son Dakika Cumhuriyet Bayramı İkramiye Ödeme Tarihleri
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:59
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:57
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! 00:51
Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! 00:48
Cimbom'dan devre arası bombası! Cimbom'dan devre arası bombası! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:12
Daha Eski
İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! 00:12
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:11
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:10
Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... 00:00
F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! 23:48