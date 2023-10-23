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DOLDURUŞA GELEN BÖREK TARİFİ - Dolduruşa gelen börek nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Dolu iç harcıyla damakta tadını bırakan Dolduruşa gelen börek, büyük küçük herkesin vazgeçemediği tatlardan oluyor. Dolduruşa gelen börek son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Doyuruculuğuyla deneyenlerin vazgeçemediği Dolduruşa gelen börek yapmak isteyenler için Dolduruşa gelen börek nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte Dolduruşa gelen börek malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 14:20
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DOLDURUŞA GELEN BÖREK TARİFİ - Dolduruşa gelen börek nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

DOLDURUŞA GELEN BÖREK TARİFİ - Son zamanların en poopüler tarifleri arasında yer alan Dolduruşa gelen börek, büyük küçük herkesi lezzetiyle büyülüyor. Yiyenler içindeki harcıyla bu eşsiz tattan vazgeçemiyor. Peki Dolduruşa gelen börek nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Dolduruşa Gelen Börek nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 adet rendelenmiş kabak
  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
  • 1,5 çay kaşığı karbonat
  • 1 demet doğranmış maydanoz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

  • Geniş bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü köpürene kadar çırpın.
  • Üzerine unu ilave edip tekrar karıştırın.
  • Kabak, rendelenmiş beyaz peynir, karbonat ve maydanozu ekleyip boza kıvamında bir hamur elde edene kadar karıştırın.
  • Kabak suyunu bırakınca, unu eklediğiniz zamanki halinden biraz daha yumuşak bir hamur olacaktır.
  • Kabak yeterince suyunu salmazsa biraz süt ilavesiyle boza kıvamında bir hamur elde edebilirsiniz.
  • Hazırladığınız hamuru yağlanmış bir fırın kalıbına dökün ve üzerini düzeltin.
  • Yumurta sarısını hamurun tüm yüzeyine fırça ile sürün. Üzerine bolca susam serpin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcak servis edin

AFİYET OLSUN

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