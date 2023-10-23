CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 23 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ekim Pazartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,04 (Alış) - 28,05 (Satış)

EURO: 29,78 (Alış) - 29,79 (Satış)

STERLİN: 34,00 (Alış) - 34,17 (Satış)

1 DOLAR = 28,05 TL

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👉23 Ekim Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.783,40₺

Gram altın satış: 1.783,65₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.997,00₺

Çeyrek altın satış: 3.030,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.013,00₺

Yarım altın satış: 6.060,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.988,00₺

Tam altın satış: 12.070,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.236,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.421,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.311,00₺

Ata altın satış: 12.388,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Ekim Pazartesi günü saat 14.35 itibarıyla alınmıştır.