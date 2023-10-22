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YDS PUAN HESAPLAMA 2023 | YDS-2 kaç net kaç puan? ÖSYM YDS Puanı Harf Karşılıkları

ÖSYM'nin düzenlediği YDS'nin bu yıl 2. kez gerçekleştirilen 22 Ekim'deki Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusça sınavına katılan adaylar, sınavın ardından puan hesaplamaları için araştırmalara başladı. Harfli not sistemiyle verilen puanlarını doğru, yanlış ve net sayısına göre hesaplamak isteyenler, arama motorlarında 'YDS puan hesaplama 2023, YDS-2 kaç net kaç puan? ÖSYM YDS Puanı Harf Karşılıkları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:10
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YDS PUAN HESAPLAMA 2023 | YDS-2 kaç net kaç puan? ÖSYM YDS Puanı Harf Karşılıkları

YDS PUAN HESAPLAMA 2023 | Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı olan YDS, her yıl ÖSYM tarafından 3 kez düzenlenmektedir. Bu yıl ikincisi 22 Ekim PAzar günü yapılan sınava katılan adaylar, zorlu mücadelenin ardından puan hesaplamaları için kolları sıvadı. Yanlışların doğrulara etki etmediği ve 80 sorunun yer aldığı sınavda puanını araştırmak isteyenlerin sorguladığı 'YDS puan hesaplama 2023, YDS-2 kaç net kaç puan? ÖSYM YDS Puanı Harf Karşılıkları' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

YDS-2 KAÇ NET KAÇ PUAN?

👉10 Doğru: 12,5 puan (Baraj altı)

👉20 Doğru: 25 puan (Baraj altı)

👉30 Doğru: 37,5 puan (Baraj altı)

👉39 Doğru: 48,75 puan (Baraj altı)

📍 40 Doğru: 50 puan (E)

📍 41 Doğru: 51,25 puan (E)

📍 42 Doğru: 52,50 puan (E)

📍 43 Doğru: 53,75 puan (E)

📍 44 Doğru: 55 (E)

📍 45 Doğru: 56,25 puan (E)

📍 46 Doğru: 57,50 puan (E)

📍 47 Doğru: 58,75 puan (E)

ÖSYM YDS/2 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉48 Doğru: 60 puan (D)

👉49 Doğru: 61,75 puan (D)

👉50 Doğru: 62,50 puan (D)

👉51 Doğru: 63,75 puan (D)

👉52 Doğru: 65 puan (D)

👉53 Doğru: 66,25 puan (D)

👉54 Doğru: 67,50 puan (D)

👉55 Doğru: 68,75 puan (D)

📍 56 Doğru: 70 puan (C)

📍 57 Doğru: 71,25 puan (C)

📍 58 Doğru: 72,50 puan (C)

📍 59 Doğru: 73,75 puan (C)

📍 60 Doğru: 75 puan (C)

📍 61 Doğru: 76,25 puan (C)

📍 62 Doğru: 77,5 puan (C)

📍 63 Doğru: 78,75 puan (C)

👉64 Doğru: 80 puan (B)

👉65 Doğru: 81,25 puan (B)

👉66 Doğru: 82,50 puan (B)

👉67 Doğru: 83,75 puan (B)

👉68 Doğru: 85 puan (B)

👉69 Doğru: 86,25 puan (B)

👉70 Doğru: 87,50 puan (B)

👉71 Doğru: 88,75 puan (B)

📍 72 Doğru: 90 puan (A)

ÖSYM YDS/2 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YDS PUANI HARF KARŞILIKLARI

90 - 100 arası: (A) seviyesi,

80 - 89 arası: (B) seviyesi,

70 - 79 arası: (C) seviyesi,

60 - 69 arası: (D) seviyesi,

50 - 59 arası: (E) seviyesi olarak kabul edilir.

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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