Haberler Haberler YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS'nin ikincisi bu yıl 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar birbiriyle yarışırken YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından sınavın ardından adayların erişimine açılacak olan YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça sınavları için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:10
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YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) ikincisi, 22 Ekim Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar birbirleriyle yarışırken sınavın ardından soruları ve cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar, arama motorlarında ÖSYM YDS-2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖSYM YDS-2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Ekim Pazar günü yapılan YDS sınavı, aynı gün saat 13.15'te tamamlanacak. Sınavın ardından YDS soru kitapçığı ve cevapanahtarının aynı gün içinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YDS-2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan sınav takvimine göre; 23 Ekim tarihinde düzenlenen YDS/2 sınavının sonuçları, 7 Kasım tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖSYM'nin düzenlediği YDS sınavlarında, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yalnızca yüzde 10'u erişime açılmaktadır.

2023 YDS-1 İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2023 YDS-1 ALMANCASORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2023 YDS-1 ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2023 YDS-1 FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2023 YDS-1 RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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