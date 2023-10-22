PEPEE 2 EKMEK ALDIM DİNLE | İki ekmek aldım eve gidiyorum şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir

PEPEE 2 EKMEK ALDIM DİNLE | Hayali karakter Pepee, en iyi arkadaşı Bebee, Zulu, Şila, Çito ve Şuşu ile maceralarına izleyicilerini de ortak ediyor. Sevilen şarkılarıyla Pepee, özellikle küçük çocuklara yönelik eğitici içerik sunar. Her bölümde, karakterler çocuklar için önemli olan konuları, değerleri ve becerileri öğrenirler. İşte Pepee'nin en sevilen şarkılarından 2 ekmek aldım şarkı sözleri, kesintisiz dinleme ve indirme seçenekleri...

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PEPEE - 2 EKMEK ALDIM ŞARKI SÖZLERİ

İki ekmek aldım

Eve gidiyorum

Biri büyük biri küçük

İki ekmek aldım

İki ekmek aldım

Eve gidiyorum

Biri büyük biri küçük

İki ekmek aldım

Büyük ekmek birrrrr

Küçük ekmek ikiiiiii

Bir iki bir iki

Bir iki bir iki

Bu ekmek büyükkkk

Bu ekmek küçükkkk

Büyük küçük büyük küçük

İki ekmek aldım

Eve gidiyorum

Biri büyük biri küçük

İki ekmek aldım

ÇOCUKLAR İÇİN HEM EĞLENCELİ HEM ÖĞRETİCİ

Pepee okul öncesi yaş grubu için, özel olarak tasarlanmış, çizgi film projesidir. 2008 yılında ilk yapımına başlanmıştır ve TRT Çocuk'ta yayınlanmakta ve tüm yeni bölüm yayınları çok sayıda çocuk tarafından takip edilmektedir. Pepee, Eskişehir'de Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu tarafından hazırlanmakta 3-6 yaş grubunu hedefleyen bir yapım. Senaryosu; oyuncu Ayşe Şule Bilgiç'e, müzikleri anadolu rock şarkıcısı Kıraç'a aittir. Çizgi dizinin özel danışman ekibin, pedagog ve eğitim uzmanlarının denetiminde hazırlanan yapımın senaryosu, aynı zamanda çizgi dizinin yaratıcısı olan Ayşe Şule Bilgiç tarafından yazılıyor. Yönetmenliğini Özhan Odak üstleniyor.

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PEPEE ÇİZGİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Pepee karakteri, konuşma zorluğu çeken 4 yaşında bir erkek çocuktur ve karakterin ismi Anadolu'da konuşma zorluğu çeken insanlara takılan "pepe" sözünden gelir. Pepee, çizgi film ilerleyen bölümlerinde konuşma güçlüğünü aşar ve düzgün konuşmaya başlar.

PEPEE 2 EKMEK ALDIM ŞARKISI ŞARKISI DİNLE

PEPEE ÇİZGİ FİLMİNİN KARAKTERLERİ KİMDİR?

Pepee

Pepee, konuşma zorluğu çeken 4 yaşında bir erkek çocuktur. Genellikle mavi tulumu ve mavi şapkasını giyer. Çizgi filmin ilerleyen bölümlerinde konuşma güçlüğünü aşar ve düzgün konuşmaya başlar. Sevimli, sürekli yeni şeyler öğrenmek ve denemek isteyen bir çocuktur. Annesi, babası, kuzeni Şila, ninesi ve dedesi ile yaşar. Pepee oyun oynamayı çok seven biridir. Küçük kız kardeşi Bebee çok küçük olduğu için Pepee daha çok köpeği Köpüş, zürafa Zulu ve kuzeni Şila'yla oynar. Pepee kahvaltı yapmayı çok sever. Yumurta, bal, tahin pekmez Pepee'nin en sevdiği kahvaltılıklardır. Aile yapısı, konuşması ve mizacı ile tam bir Türk çocuğudur.

Şila

Pepee'nin kuzeni. Çok güzel dans eder. En çok da Pepee ile zeybek oynamayı sever. Okuldaki diğer arkadaşları zeybek dansını bilmedikleri için bütün sınıfa zeybek oynamayı Şila öğretmiştir.

Bebee

Pepee'nin küçük kız kardeşi. Hayatta en sevdiği insan annesi ama Pepee'ye de hayran. Bebee, Pepee ile oynayabilmek için bir an önce büyümek ister. Pepee gibi biraz konuşma zorluğu çeker.

Zulu

Pepee ve Şila'nın sevimli zürafa arkadaşları. Zulu hem Pepee'yi hem de Şila'yı çok sever, o yüzden de kavga ettiklerinde çok üzülür ama güzel bir oyun bularak onları güldürmeyi başarır. Bütün yöresel oyunları bilir. Çok zeki biridir.

Annee

Pepee'nin sevgili annesi. Pepee ve Bebee de onun iki küçük yavrusu. Onun işi de tüm anneler gibi zor. Bizden duymuş olmayın ama Pepee küçük kardeşi Bebee'yi biraz kıskanıyor. Annee de her ikisini de sevdiğini Pepee'ye sık sık hatırlatmak zorunda kalıyor.

Babaa

Pepee'nin babası. Çocuklarını seven ve onlarla çok iyi ilgilenen bir baba.

Ninee

Pepee'nin ninesidir. Karete yapabilir. Çok marifetli, komik ve eğlenceli biridir.

Dedee

Pepee'nin dedesi. O yaşlı bir dede ama en az Pepee kadar hareketli bir oyun arkadaşı. Uçan bir balonu vardır ve bazen balona binerek gökyüzünde dolaşır.

Köpüş

Pepee'nin köpeği.

Maymuş

Pepee'nin konuşamayan maymun arkadaşı.

Kaliş

Pepee'nin kalem arkadaşı. Bazı şarkılarda arkaplanları siler ve Pepee'yi çok sever. Ağzı yoktur.

Möcük

Pepee'nin inek arkadaşı.

Öğretmen

Pepee, Zezee, Bibi, Mimi, Kekee ve arkadaşlarının öğretmeni. Kibardır, öğrencilerinin kavga etmesine dayanamaz.

Sarı Möcük

Möcük'ün sarı inek kardeşi. Bazı şarkılarda hep oynar ve sürekli möö der.

Zezee

Pepee, Duduu, Tutuu, Bibi, Kekee ve Mimi'nin en yakın arkadaşıdır. Pepee'yle 3. sezonun 4. bölümünde tanışmıştır.

Bibii

Pepee, Duduu, Tutuu, Zezee, Kekee ve Mimi'nin en yakın arkadaşıdır. İyi kalplidir fakat birileri onun oyuncaklarına dokunursa çok sinirlenir.

Kekee

Pepee, Duduu, Tutuu, Zezee, Bibi ve Mimi'nin en yakın arkadaşıdır. Yürüyemez ve tekerlekli sandalye ile gezer.

Mimi

Pepee, Duduu, Tutuu, Zezee, Bibi ve Kekee'nin en yakın arkadaşıdır.

Duduu

Pepee, Tutuu, Mimi, Zezee, Bibi ve Kekee'nin en yakın arkadaşıdır. Çok güzel bale yapar.

Tutuu

Pepee, Duduu, Mimi, Zezee, Bibi ve Kekee'nin en yakın arkadaşıdır. Mimi'nin halasının oğludur ve çok güzel piyano çalar.