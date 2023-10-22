GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 EKİM | İçinizdeki boşluğu dolduracak şey...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 EKİM | Hayallerinizin peşinden koşmak isteseniz iki ayağınız da kırılır öyle değil mi? Çıkmaz sokağa girersiniz ya da illaki bir yerde tökezleyip yeniden, yeniden başa dönmek zorunda kalırsınız. Fakat bu harekete geçmeyeceğiniz anlamına mı geliyor? Hani şu bir süredir sizinle yaşayan, ne yapsanız söküp atamadığınız karanlık tarafınız var ya! İşte ondan kurtulmanın tam vakti! Fakat bunu öncelikle sizin istemeniz gerekiyor. Başkalarından medet ummayı bırakıp kendi gücünüzün farkına varın. İşte 22 Ekim Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Karmaşık bir dönemdesiniz, ancak içsel dönüşümünüzü başlatıyorsunuz. Korkmadan içsel karanlığınıza bakın. Aşk hayatınızda daha dürüst ve otantik olun. İsteklerinizi ifade edin ve ilişkinizin geleceği hakkında konuşun.

BOĞA BURCU ♉

Başarı sizin için ne ifade ediyor? Kendi tanıma ve içsel değerlendirmenize odaklanın. Uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirin, sınırlarınızı zorlayın ve cesurca riskler alın.

İKİZLER BURCU ♊

Siz zamanınınzdasınız, kendinizi öne çıkarın ve hayatınızın başrol oyuncusu olarak görün. İstediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz, sadece kendinize olan güveninizi artırmanız gerekiyor.

YENGEÇ BURCU ♋

Başarı sizin için ne ifade ediyor? Kendi tanıma ve içsel değerlendirmenize odaklanın. Uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirin, sınırlarınızı zorlayın ve cesurca riskler alın.

ASLAN BURCU ♌

Kendinizi geliştirmek istiyorsanız, yüksek eğitime öncelik vermek iyi bir fikir olabilir. Eğitim almayı sevmiyorsanız, mentorlarınızla zaman geçirin ve bilgi kaynağına erişin.

BAŞAK BURCU ♍

Kaderin, yüksek benliğiniz tarafından kullanılan özgür irade olduğunu kabul edin. İstediğiniz yere gitmek için izin almanıza gerek yok. Kötü alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve büyümenizi engelleyen alışkanlıklara dikkat edin.

TERAZİ BURCU ♎

Bitişler her zaman acı verici olmak zorunda değil. Ruhsal dersleri anlamaya çalışın ve kontrol illüzyonunu bırakarak akışa geri dönün. Eğer ilişkileri sona erdirmeniz gerekiyorsa, kendi içgüdülerinize güvenin ve karmik döngüleri kırmak üzeresiniz.

AKREP BURCU ♏

Kaderin, yüksek benliğiniz tarafından kullanılan özgür irade olduğunu kabul edin. İstediğiniz yere gitmek için izin almanıza gerek yok. Kötü alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve büyümenizi engelleyen alışkanlıklara dikkat edin.

YAY BURCU ♐

Mutluluğu ve başarıyı içsel denge ve kabulde bulabilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını affedin. İçsel barışı koruyun, çatışma yerine barışı tercih edin.

OĞLAK BURCU ♑

Başkalarının fikirlerine daha fazla açık olun ve ekip çalışmasına odaklanın. Ekip içinde herkesi dinlemek önemlidir. Kötü alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve kendi büyümenizi engelleyen şeylere dikkat edin.

KOVA BURCU ♒

Kendi büyümenizi engelleyen alışkanlıkları fark edin ve değiştirmeye çalışın. Sağlığınıza odaklanın ve toksik ilişkilere geri dönmek yerine kendi iç sesinizi dinleyin.

BALIK BURCU♓