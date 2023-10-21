CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 21 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Ekim Cumartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,94 (Alış) - 27,95 (Satış)
EURO: 29,64 (Alış) - 29,66 (Satış)
STERLİN: 33,89 (Alış) - 34,06 (Satış)
1 DOLAR = 27, 95 TL
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👉21 Ekim Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.779,83₺
Gram altın satış: 1.780,41₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.995,00₺
Çeyrek altın satış: 3.038,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.009,00₺
Yarım altın satış: 6.075,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.981,00₺
Tam altın satış: 12.100,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 12.305,00₺
Cumhuriyet altını satış: 12.491,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.303,00₺
Ata altın satış: 12.419,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Ekim Cumartesi günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.