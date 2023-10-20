YSK PERSONEL ALIMI 2023 SON DAKİKA | YSK yeni personel alımı yapacak

YÜKSEK SEÇİM KURULU İŞ İLANI - YSK, 107 personel alacağını açıkladı. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere kadroya 107 personel alımı yapılacak. İlanın ardından detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, YSK personel alımı ne zaman? YSK personel alımı nereden ve nasıl yapılır?

YSK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez teşkilatında ve taşrada istihdam edilmek üzere 107 personel alınacak. Personel alımı için başvurular 21 Ekim'de başlayacak. 21 Ekim tarihinde saat 10:00'da başlayacak olan personel alımı başvuruları, 31 Ekim saat 23:59'da da son bulacak.

YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 15 personel alımı başvurusu e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

4. 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön Lisans mezunları için KPSSP93,

Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak

YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU