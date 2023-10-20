Haberler Haberler BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim)

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim)

Bakırköy'de 20 Ekim Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Bakırköy su kesintisi olan mahalleleri ve 20 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:02 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim)

20 EKİM 2023 BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bakırköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bakırköy 20 Ekim Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAKIRKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: KARTALTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/10/2023

BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 20/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Aradığı aşkı bulamadı! Melisa Döngel ile Samet Akaydın aşkı bitti!
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail müslümanlara saldırıyor
Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı!
F.Bahçe'de transfer bombaları peş peşe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
Şişli'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
V. Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman? V. Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman? 13:59
Monaco - ALBA Berlin maçı ne zaman? Monaco - ALBA Berlin maçı ne zaman? 13:58
Yıldız isim şok geçirdi! Yıldız isim şok geçirdi! 13:54
Al Hilal - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Hilal - Al Khaleej maçı ne zaman? 13:29
Antalyaspor Gaziantep FK maçına hazır Antalyaspor Gaziantep FK maçına hazır 13:26
Al Fateh - Al Abha maçı ne zaman? Al Fateh - Al Abha maçı ne zaman? 13:25
Daha Eski
İşte F.Bahçe'de Hatayspor maçı öncesi son durum! İşte F.Bahçe'de Hatayspor maçı öncesi son durum! 13:23
Al Akhdoud - Al Fayha maçı ne zaman? Al Akhdoud - Al Fayha maçı ne zaman? 13:23
Al Taawon - Al Ittihad maçı ne zaman? Al Taawon - Al Ittihad maçı ne zaman? 13:20
G.Saray'ın yıldızı için Ruslar sıraya girdi! G.Saray'ın yıldızı için Ruslar sıraya girdi! 13:16
Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar 12:53
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ekim bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ekim bugün kimin maçı var? 12:45