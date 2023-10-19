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ORTAK SINAV TARİHLERİ | 2023 MEB ortak sınav tarihleri açıklandı mı? Ortak sınav konuları ve örnek sorular neler?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ortak sınav açıklaması geldi. Yapılan açıklamada örnek sorular yayımlandı. Sınav tarihleri de öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, MEB ortak sınav tarihleri ne? Ortak sınav nasıl yapılacak? Hangi konular olacak? Örnek sorular neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 11:21
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ORTAK SINAV TARİHLERİ | 2023 MEB ortak sınav tarihleri açıklandı mı? Ortak sınav konuları ve örnek sorular neler?

ORTAK SINAV TARİHİ AÇIKLANDI! - Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı açıklama ile 6. sınıf Türkçe ve matematik ile 9'. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için ortak sınav tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklama ardından öğrenci ve velileri sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ortak sınav ne zaman yapılacak? Ortaokul ortak sınav tarihi ne? Lise ortak sınav tarihi belli oldu mu?

ORTAK SINAV NE ZAMAN? MEB AÇIKLADI!

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6. sınıf Türkçe ve matematik ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1. dönem ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.

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