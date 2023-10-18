Haberler Haberler TAB GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR? TAB GIDA talep toplama tarihleri, borsa kodu ne?

TAB GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR? TAB GIDA talep toplama tarihleri, borsa kodu ne?

TAB Gıda'nın halka arz edilmesi üzerine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, detayları araştırmaya koyuldu. Burger King, Sbarro, Arby's, Usta Dönerci gibi ün yapmış yemek markalarını bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın halka arzı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'TAB GIDA halka arz hangi bankalar? TAB GIDA talep toplama tarihleri, borsa kodu ne?' sorularının cevabını ve TAB Gıda halka arzı detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:21
TAB GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR? TAB GIDA talep toplama tarihleri, borsa kodu ne?

TAB GIDA HALKA ARZ | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz ediliyor. Yatırımcıların büyük ilgiyle takip ettikleri ve uzun yıllardır Türkiye'de yatırımlarını devam ettiren TAB Gıda halka arzı için, arama motorlarında sorgulanan 'TAB GIDA halka arz hangi bankalar? TAB GIDA talep toplama tarihleri, borsa kodu ne?' sorularını sizler için derledik.

TAB GIDA HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

TAB Gıda talep toplama tarihleri, Halka Arz izahnamesinde 18 - 19 - 20 Ekim olarak açıklanmıştır. Banka kanalları aracılığıyla; 18 Ekim Çarşamba günü 09.00-23.50, 19 Ekim Perşembe günü 09.00-23.50, 20 Ekim Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır.

TAB GIDA HALKA ARZ BORSA KODU NE?

TAB Gısa halka arz için borsa kodunu TABGD olarak duyurdu.

TAB GIDA HALKA ARZ İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

TAB GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

  • A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
  • Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Acar Menkul Değerler A.Ş.
  • Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Akbank T. A.Ş.
  • Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  • Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  • Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  • Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Galata Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Bankası A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
  • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Global Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Bankası A.Ş.
  • ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  • ING Menkul Değerler A.Ş.
  • Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Bankası A.Ş.
  • InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Odeabank A.Ş.
  • Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Pay Menkul Değerler A.Ş.
  • PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Prim Menkul Değerler A.Ş.
  • QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • QNB Finansbank A.Ş.
  • Sanko Yatırım Menkul Değerler
  • Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Şekerbank A.Ş.
  • Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • TEB A.Ş.
  • Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
  • Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Vakıflar Bankası A.Ş.
  • Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Bankası A.Ş.

TAB GIDA HANGİ MARKALAR?

  • Burger Kıng
  • Arby's
  • Popeyes
  • Usta Dönerci
  • Sbarro
  • Usta Pideci
  • Subway
  • Döner Stop
  • Ne Yediğini Bil
  • Tıkla Gelsin

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı TAB GIDA A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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