Haberler Haberler Eric Cantona'dan Filistin'e destek mesajı

Eric Cantona'dan Filistin'e destek mesajı

Dünyaca ünlü eski futbolcu Eric Cantona, sosyal medya üzerinden Filistin'e destek verdi. Cantona, paylaşımında çarpıcı ifadelere yer verdi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eric Cantona'dan Filistin'e destek mesajı

İsmi Manchester United'la özdeşleşen eski futbolcu Eric Cantona, Filistin'e sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.

Cantona'nın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O SÖZLER!

"Filistinlilerin insan haklarını savunmak Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez.

Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz anlamına gelmez.

Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor.

Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son vermek anlamına geliyor.

Özgür Filistin, İsrail hükumetinin dayattığı ayrımcılığın sona ermesi anlamına geliyor.

Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor."

DİĞER
Tokatçı'nın Emine'si fit hali ile yaşıtlarını kıskandırdı! 65 yaşındaki Nazan Saatçi'nin son haline övgüler yağdı "Afet-i devran"
Son dakika: 3 maddede rekor üstüne rekor: Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolara yükseldi
Krunic'te yeni gelişme! Alternatifi bulundu
Beşiktaş'a Rus piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Geminid meteor yağmuru hangi burcu nasıl etkileyecek? 2023
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - MB rezervleri ne kadar oldu?
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Aralık Perşembe
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
VAKIFBANK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman? 15:38
Anadolu Efes'ten kadroya takviye! Anadolu Efes'ten kadroya takviye! 15:28
Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 15:06
Avcı’dan ‘Umut Meler’ açıklaması! Avcı’dan ‘Umut Meler’ açıklaması! 15:01
PAOK - Helsinki maçı ne zaman? PAOK - Helsinki maçı ne zaman? 15:01
F.Bahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı F.Bahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı 14:44
Daha Eski
1. Lig'de ertelenen hafta programları açıklandı 1. Lig'de ertelenen hafta programları açıklandı 14:41
Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman? Ferencvaros - Fiorentina maçı ne zaman? 13:34
Beşiktaş'a Rus piyangosu! Beşiktaş'a Rus piyangosu! 13:34
Fırtına İstanbulspor için hazırlanıyor! Fırtına İstanbulspor için hazırlanıyor! 13:32
Genk - Cukaricki maçı ne zaman? Genk - Cukaricki maçı ne zaman? 13:30
Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman? Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman? 13:26