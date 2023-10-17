Haberler Haberler EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL İDDİASI - Emekli zammı son dakika!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL İDDİASI - Emekli zammı son dakika!

Son dakika haberleri... Emeklinin gözü yıl başında yapılacak yeni maaş düzenlemesinde. Orta Vadeli Planlar'ın belli olmasıyla birlikte yıl başı sonrası emeklinin alacağı maaş da hemen hemen belli olmuş durumda. Peki, düzenlemenin ayrıntıları neler? Emekli hangi hesaplamalara göre ne kadar alacak? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 17:40
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL İDDİASI - Emekli zammı son dakika!

EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA - Yeni mali politikalar neticesinde alınan kararlardan bazıları uygulamaya sokulurken bazıları da sırasını bekliyor... Onlardan da en çok merak edilenler arasında emekli zammı geliyor. Peki, yeni düzenleme sonrası hesaplamalarla birlikte emekli ne kadar alacak? İşte o iddia...

Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı için yıl başında düzenleme yapılacak. Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı artışlarıyla milyonların geliri artacak. Başkan Erdoğan, bütçe çalışmalarının meyveleri alındıkça milyonların refah düzeyini artıracak adımları atacaklarını açıkladı. Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtti.

Temmuz-Aralık 2022 döneminde 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, Ocak 2023 döneminde önce 5.500 TL'ye ardından Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında emeklilerin taban aylıklarındaki kümülatif (toplam) artış enflasyonun üzerinde gerçekleşerek yüzde 114'ü aştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TÜRK LİRASI MI OLACAK?

Nisan ayından yıl başına kadar ki dilimde yüzde 67,22'lik yıl sonu enflasyon rakamlarına göre 8 aylık artış yüzde 45,14 olarak hesaplandı. Yıl başında en düşük emekli maaşı için yüzde 45'i aşan bir zam formülü ortaya çıkmış oldu. Bu rakama göre hesap yapıldığında SSK ve Bağ-Kur taban aylıklarının 10.885 TL'yi aşacak. Sabah'ta yer alan haberde; Refah payı ve iyileştirmeler dikkate alındığında bu hesaplamalar en düşük emekli maaşının 11.000 TL civarında olacağı kaydedildi.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Evlilik haberi bekleniyordu! Fatma Toptaş ile Şef Gürkan Topçu aşkı bitti!
ABD'den İşgalci İsrail'e bir destek daha! 2 bin askere "hazır ol" emri verildi
Fenerbahçe'nin 6 numara sevdası! Listeye 2 isim eklendi
Dzeko ile Umut Meler arasında gerginlik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
S SPORT PLUS CANLI İZLE
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genç Milliler deplasmanda kaybetti! Genç Milliler deplasmanda kaybetti! 17:07
UEFA'dan saygı duruşu kararı! UEFA'dan saygı duruşu kararı! 17:07
İNGİLTERE - İTALYA MAÇI CANLI İZLE İngiltere İtalya maçı hangi kanalda? İNGİLTERE - İTALYA MAÇI CANLI İZLE İngiltere İtalya maçı hangi kanalda? 16:46
Pepe: Asla vazgeçmem Pepe: Asla vazgeçmem 16:43
İşte Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum! İşte Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum! 16:16
Ataman'dan 3 türk oyuncuya kanca Ataman'dan 3 türk oyuncuya kanca 16:03
Daha Eski
Eski yöneticen G.Saray'ın yıldızı için flaş itiraf! Eski yöneticen G.Saray'ın yıldızı için flaş itiraf! 15:49
Ergün: Zaniolo gelecek sezon... Ergün: Zaniolo gelecek sezon... 15:48
Japonya'nın galibiyetleri devam ediyor! Japonya'nın galibiyetleri devam ediyor! 15:44
Alanyaspor'da Trabzon mesaisi! Alanyaspor'da Trabzon mesaisi! 15:19
Dzeko ile Umut Meler arasında gerginlik! Dzeko ile Umut Meler arasında gerginlik! 15:06
Kartal parlattı! Milli formayı kaptı Kartal parlattı! Milli formayı kaptı 14:23