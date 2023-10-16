YENİ ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAMLAR | Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret zam tablosu netleşiyor

YENİ ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAMLAR | Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yanı sıra iç pazardaki etkisi nedeniyle tüm vatandaşları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için geri sayım yeniden başladı. Temmuz döneminde yapılan ara zamla birlikte yüzde 34 artış sağlanan asgari ücret, net 11 bin 402, brüt ise 13 bin 414 TL'ye yükseldi. Yeni yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir düzenleme daha yapılacağını açıklaması üzerine asgari ücrette son durum merak ediliyor. Peki Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yılbaşında asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte asgari ücret zamlı maaş tablosu...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" dedi.

2024 ASGARİ ÜCRET HEDEFLERİ

Enflasyonun altında kalmayacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş düzenlemeleriyle önce vatandaşın alım gücü artırılacak.

Sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikaları ile enflasyonun beli kırılarak artan alım gücü korunacak.

İhracata destek politikaları sürecek ve böyle enflasyon düşerken hem de ekonomik büyümedeki ivme korunacak.

Sabah'ın haberine göre, Meclis'te yeni yasama dönemi başladı. Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası, emekliye 5000 TL ikramiye müjdesini Başkan Erdoğan verdi. Emeklileri rahatlatacak ilk düzenleme için bütçe sonuna kadar zorlandı. Cumhuriyet ikramiyesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu. 5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşında tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

EN ÖNEMLİ KISTAS ENFLASYON

Asgari ücret, memur maaşları, en düşük emekli maaşı ile tüm emekli maaşları Ocak ayında yeniden artacak. Ocak sonrası dönem için asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni sistemin devreye girmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde artık 'Enflasyon beklentileri'ne göre ücret düzenlemelerinin yapılacağının sinyalini verdi. Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gerekli talimatını verdi.

Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de memur zammı olacak.

ANKET ÇALIŞMALARI DA KISTAS ALINACAK

Enflasyon rakamları, emekli ve memur zammının yanında asgari ücret de belirlenirken önemli bir kıstas olarak masaya gelecek. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOSU NETLEŞİYOR

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Bu beklentiye göre Tüketi Fiyatları Endeksi 1886,99 seviyesine yükselecek. Yine bu rakamlara göre:

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 39,61

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61

Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15

Memur enflasyon farkı yüzde 31,70

Memur zammı ise yüzde 51,46

Ocak 2023'te asgari ücret net 5500 TL'den yüzde 54,54'lük artışla 8.500 TL'ye yükseldi. Ardından Temmuz döneminde Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı ve parolasıyla asgari ücret yeni bir zam daha alarak net 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret için kümülatif (toplam) artış enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 107'yi aşmış oldu.

ASGARİ ÜCRET OCAK 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:

6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780,3 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺