Haberler Haberler YDS/2 NE ZAMAN 2023? | Yabancı Dil Sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

YDS/2 NE ZAMAN 2023? | Yabancı Dil Sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen Yabancı Dil sınavı'nın (YDS) ikincisi için geri sayım devam ediyor. Sınava giriş belgesi henüz adayların erişimine açılmayan sınav hakkında arama motorlarında sorgulanan 'YDS/2 ne zaman 2023? Yabancı Dil Sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 16:32 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 16:32
YDS/2 NE ZAMAN 2023? | Yabancı Dil Sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

YDS/2 NE ZAMAN 2023? | ÖSYM tarafından binlerce kişi için düzenlenen YDS'de geri sayım devam ediyor. Başvuru sürecinin 11 Eylül 2023 itibarıyla tamamlandığı sınav, 22 Ekim Pazar günü yapılacak. Peki YDS/2 ne zaman 2023? Yabancı Dil Sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? İşte merak edilenler...

2023/YDS-2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. Sınava giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açılması bekleniyor.

2023/YDS-2 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) saat 10.15'te başlayacak. 10.00'dan sonra adaylar sınav salonuna alınmazken 3 saat (180 dakika) sürecek olan sınav, 13.15'te sona erecek.

2023/YDS-2 KONULARI VE SORU DAĞILIMI

👉Kelime – Phrasal Verb Soruları (6 Soru)

👉Tense – Preposition – Dilbilgisi Soruları (10 Soru)

👉Cloze Test Soruları (10 Soru)

👉Cümle Tamamlama Soruları (10 Soru)

👉Çeviri Soruları (6 Soru)

👉Paragraf Soruları (20 Soru)

👉Diyalog Tamamlama Soruları (5 Soru)

👉Yakın Anlamlı Cümle Soruları (4 Soru)

👉Paragraf Tamamlama Soruları (4 Soru)

👉Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları (5 Soru)

DİĞER
İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı güldürmüştü... Şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü!
Başkan Erdoğan'dan 'Gazze' diplomasisi! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü
G.Saray'a Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak
Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ESENLER SU KESİNTİSİ - Esenler'de sular ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
ALMANYA 55 BİN LİRA MAAŞLA 2 MİLYON İŞÇİ ALACAK | Aranan meslekler ve başvuru şartları
PTT PERSONEL ALIMI 2023 | PTT personel başvuru tarihleri ne zaman?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz gelişme! Ocakta ayrılabilir Sürpriz gelişme! Ocakta ayrılabilir 16:40
Kayserispor'da Ç Rizespor mesaisi başladı Kayserispor'da Ç Rizespor mesaisi başladı 16:33
Letonya - Türkiye maçı ne zaman? Letonya - Türkiye maçı ne zaman? 16:28
EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! Türkiye... EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! Türkiye... 15:55
İtalyanlar manşetlere taşıdı! "Daha önce hiç olmamış bir şey" İtalyanlar manşetlere taşıdı! "Daha önce hiç olmamış bir şey" 15:51
Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:36
Daha Eski
Melissa Vargas şoku! Melissa Vargas şoku! 15:36
İşte Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum! İşte Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum! 14:49
G.Saray'a Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak G.Saray'a Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak 14:42
Trabzonspor'da Alanya mesaisi Trabzonspor'da Alanya mesaisi 14:14
Avcı'nın sözleşme detayları belli oldu! Avcı'nın sözleşme detayları belli oldu! 14:13
Fırtına'ya müjde! İdmanlara başladı Fırtına'ya müjde! İdmanlara başladı 13:51