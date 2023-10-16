YDS/2 NE ZAMAN 2023? | ÖSYM tarafından binlerce kişi için düzenlenen YDS'de geri sayım devam ediyor. Başvuru sürecinin 11 Eylül 2023 itibarıyla tamamlandığı sınav, 22 Ekim Pazar günü yapılacak. Peki YDS/2 ne zaman 2023? Yabancı Dil Sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? İşte merak edilenler...

2023/YDS-2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. Sınava giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açılması bekleniyor.

2023/YDS-2 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) saat 10.15'te başlayacak. 10.00'dan sonra adaylar sınav salonuna alınmazken 3 saat (180 dakika) sürecek olan sınav, 13.15'te sona erecek.

2023/YDS-2 KONULARI VE SORU DAĞILIMI

👉Kelime – Phrasal Verb Soruları (6 Soru)

👉Tense – Preposition – Dilbilgisi Soruları (10 Soru)

👉Cloze Test Soruları (10 Soru)

👉Cümle Tamamlama Soruları (10 Soru)

👉Çeviri Soruları (6 Soru)

👉Paragraf Soruları (20 Soru)

👉Diyalog Tamamlama Soruları (5 Soru)

👉Yakın Anlamlı Cümle Soruları (4 Soru)

👉Paragraf Tamamlama Soruları (4 Soru)

👉Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları (5 Soru)