TARIM KREDİ, BİM, A101 VE ŞOK'TA İNDİRİM YARIŞLARI BAŞLIYOR - 16 Ekim'den itibaren...

TARIM KREDİ, BİM, A101 VE ŞOK'TA İNDİRİM YARIŞLARI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere fiyat düşürme çağrısı ilk olarak Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde karşılık buldu. Yaptığı tüm indirimlere ek olarak 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren binlerce üründe yüzde 50 indirime gideceğini duyuran Tarım Kredi, indirimin yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde geçerli olacağını duyurdu.

İNDİRİM REKABETİ BAŞLIYOR

Tarım Kredi Marketleri'nin bu açıklamasının ardından diğer zincir marketler olan BİM, ŞOK ve A101 de harekete geçti. Ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını duyuran BİM, temel ürünlere ulaşımın kolaylaşacağı vurgusunu yapmıştı.

A101 marketleri, yıl boyu her gün en az 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yaptıklarını belirterek, kampanyalarına ek olarak tüm ürün kategorilerinde düzenli indirim yapacaklarını duyurdu. Şok Marketler de Ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını açıkladı.

YÜZDE 50 İNDİRİM HANGİ ÜRÜNLERDE OLACAK?

Tarım Kredi Marketleri'nin açıklamasına göre, 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. Diğer marketlerin de temel gıda ve hijyen ürünleri başta olmak üzere raflardaki birçok üründe fiyatları düşüreceği tahmin ediliyor. İndirim katalogları yayımlandıkça haberimiz güncellenecektir.

YÜZDE 50 İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

İndirim kampanyası marketlerde 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Diğer marketlerde ne kadar süreceği biilinmeyen indirim, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ise 2 Kasım'a kadar devam edecek. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de devam edecek.

BİM 17 EKİM TARİHLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 14-17 EKİM TARİHLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 7 EKİM - 3 KASIM TARİHLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

TARIM KREDİ MARKETLERİ 6-19 EKİM TARİHLİ KATALOG