Haberler Haberler TARIM KREDİ, BİM, A101 VE ŞOK'TA İNDİRİM YARIŞLARI BAŞLIYOR - 16 Ekim'den itibaren...

TARIM KREDİ, BİM, A101 VE ŞOK'TA İNDİRİM YARIŞLARI BAŞLIYOR - 16 Ekim'den itibaren...

Bim, A101, Şok ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, indirim için yarışa girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının ardından Tarım Kredi'den gelen olumlu cevap, zincir marketleri harekete geçirdi. 16 Ekim'den itibaren başlayan kampanyada, tuvalet kağıdından sabuna, peynirden çaya binlerce üründe yüzde 50'ye varan indirimler uygulanacak. İşte Bim, Şok, A101 ve Tarım Kredi Marketlerinin indirim katalogları ve tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:10
TARIM KREDİ, BİM, A101 VE ŞOK'TA İNDİRİM YARIŞLARI BAŞLIYOR - 16 Ekim'den itibaren...

TARIM KREDİ, BİM, A101 VE ŞOK'TA İNDİRİM YARIŞLARI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere fiyat düşürme çağrısı ilk olarak Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde karşılık buldu. Yaptığı tüm indirimlere ek olarak 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren binlerce üründe yüzde 50 indirime gideceğini duyuran Tarım Kredi, indirimin yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde geçerli olacağını duyurdu.

İNDİRİM REKABETİ BAŞLIYOR

Tarım Kredi Marketleri'nin bu açıklamasının ardından diğer zincir marketler olan BİM, ŞOK ve A101 de harekete geçti. Ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını duyuran BİM, temel ürünlere ulaşımın kolaylaşacağı vurgusunu yapmıştı.

A101 marketleri, yıl boyu her gün en az 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yaptıklarını belirterek, kampanyalarına ek olarak tüm ürün kategorilerinde düzenli indirim yapacaklarını duyurdu. Şok Marketler de Ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını açıkladı.

YÜZDE 50 İNDİRİM HANGİ ÜRÜNLERDE OLACAK?

Tarım Kredi Marketleri'nin açıklamasına göre, 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. Diğer marketlerin de temel gıda ve hijyen ürünleri başta olmak üzere raflardaki birçok üründe fiyatları düşüreceği tahmin ediliyor. İndirim katalogları yayımlandıkça haberimiz güncellenecektir.

YÜZDE 50 İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

İndirim kampanyası marketlerde 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Diğer marketlerde ne kadar süreceği biilinmeyen indirim, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ise 2 Kasım'a kadar devam edecek. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de devam edecek.

BİM 17 EKİM TARİHLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 14-17 EKİM TARİHLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 7 EKİM - 3 KASIM TARİHLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

TARIM KREDİ MARKETLERİ 6-19 EKİM TARİHLİ KATALOG

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: A Milli Takım'a UEFA'dan dev gelir! EURO 2024 şampiyonu ne kadar kazanacak?
CANLI TAKİP | Gazze'deki çocuk ölümleri Ukrayna'yı geçti! BM'den kritik uyarı: Son 24 saat, sağlık sistemi çöküyor
O isme büyük övgü! "Kutlamak istiyorum"
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme büyük övgü! "Kutlamak istiyorum" O isme büyük övgü! "Kutlamak istiyorum" 08:39
Maç sonu çarpıcı sözler! "Tek eksik..." Maç sonu çarpıcı sözler! "Tek eksik..." 08:24
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Daha Eski
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:36
Sıra geldi Ümitler'e Sıra geldi Ümitler'e 01:35
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası 01:34
Euro 2024 bileti alan Milli Takım dev gelirin sahibi oldu! Euro 2024 bileti alan Milli Takım dev gelirin sahibi oldu! 01:18