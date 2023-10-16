Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK ALARMI | ☔ Şemsiyesiz dışarı çıkmayın (İstanbul hava durumu 16 Ekim 2023)

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK ALARMI | ☔ Şemsiyesiz dışarı çıkmayın (İstanbul hava durumu 16 Ekim 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim Pazartesi günü için İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde yağış alarmı verdi. 8 kentin sarı kodla uyarıldığı MGM raporunda kuvvetli ve gök gürüldüğü sağanağın yanı sıra fırtına ve toz taşınımı uyarısı da yapıldı. İstanbul'da ise sabah saatlerinde başlayacak yağışın sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görüleceği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 07:31
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK ALARMI | ☔ Şemsiyesiz dışarı çıkmayın (İstanbul hava durumu 16 Ekim 2023)

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK ALARMI| Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kış yağmurlarının ülkemize giriş yapmasının ardından 16 Ekim Pazartesi günü birçok kentte yağış görüleceğini kaydederek vatandaşları uyardı. İstanbul başta olmak üzere yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini kaydeden Meteoroloji uzmanları, yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını belirtti. İşte 16 Ekim 2023 hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞTA SELE DİKKAT

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI ALARMI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU (16 EKİM 2023)

Bugün Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması beklenirken rüzgarın ise, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi öngörülüyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği, vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Akşamüstüne kadar sürecek sağanakla birlikte megakentte gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklığın ise 21 derece olması bekleniyor. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca kaydedilmesi beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

🌦16 Ekim Pazartesi: 21°C (Sağanak Yağışlı)

17 Ekim Salı: 20°C (Çok Bulutlu)

⚡🌨18 Ekim Çarşamba: 19°C (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı)

19 Ekim Perşembe: 20°C (Az Bulutlu)

🌞20 Ekim Cuma: 22°C (Az Bulutlu)

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU (16 EKİM 2023)

Diğer illerde ise gün içinde ölçülmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

  • EDİRNE °C, 20°C

  • İSTANBUL °C, 21°C

  • SAKARYA °C, 23°C

  • KIRKLARELİ °C, 18°C

EGE BÖLGESİ

  • A.KARAHİSAR °C, 23°C

  • DENİZLİ °C, 28°C

  • İZMİR °C, 26°C

  • MANİSA °C, 29°C

AKDENİZ BÖLGESİ

  • ADANA °C, 27°C

  • ANTALYA °C, 27°C

  • HATAY °C, 26°C

  • MERSİN °C, 26°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  • ANKARA °C, 22°C

  • ÇANKIRI °C, 24°C

  • ESKİŞEHİR °C, 22°C

  • KONYA °C, 23°C

KARADENİZ BÖLGESİ

  • BOLU °C, 20°C

  • DÜZCE °C, 25°C

  • KASTAMONU °C, 22°C

  • ZONGULDAK °C, 21°C

  • AMASYA °C, 25°C

  • SAMSUN °C, 23°C

  • TOKAT °C, 23°C

  • TRABZON °C, 22°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • KARS °C, 14°C

  • ERZURUM °C, 15°C

  • MALATYA °C, 22°C

  • VAN °C, 15°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • DİYARBAKIR °C, 26°C

  • GAZİANTEP °C, 25°C

  • SİİRT °C, 24°C

  • ŞANLIURFA °C, 26°C

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