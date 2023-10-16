Haberler Haberler KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)

Kağıthane'de 16 Ekim Pazartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kağıthane su kesintisi olan mahalleleri ve 16 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 18:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 18:31
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)

16 EKİM 2023 KAĞITHANE SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kağıthane'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 16 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kağıthane 16 Ekim Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KAĞITHANE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: GÜLTEPE MAH, HARMANTEPE MAH, TELSİZLER MAH

AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 16/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 16/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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