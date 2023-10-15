Haberler Haberler SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

İrlanda, kara ile bağlantısı bulunmayan 20'den fazla adasında yaşayacak kişilere 92 bin dolar (yaklaşık 2,5 milyon lira) teşvik ödemesi yapacağını duyurdu. İçlerinde filmlere konu olan ünlü adaların da bulunduğu bölgede yaşayanlara verilecek olan hibe ile bölgelerde tarım faaliyetlerinin ve nüfusun artması hedefleniyor. İşte İrlanda'da yaşayıp 2,5 milyon lira almak için başvuru şartları ve gerekli belgeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 14:01
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

İrlanda hükümeti, ülke sınırları içinde bulunan ve kara bağlantısı olmayan adalarda canlılığı artırmak amacıyla teşvik programı başlattı. 1 Temmuz'da hayata geçirilen kararla hükümet, belirlediği 23 adadan herhangi birisinde yaşamayı kabul eden kişilere, 92 bin dolara kadar teşvik ödemesi yapacak. Metruk mülklerin bakım ve onarımının yanı sıra bölgedeki tarım faaliyetlerini artırmayı amaçlayan teşvik programı ile ilgili detayları sizler için derledik.

SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

İRLANDA 92 BİN DOLAR HİBE BAŞVURU ŞARTLARI

İrlanda hükümetinin daha fazla insanı ülkenin kara bağlantısı olmayan adalarına taşınmaya ikna etme girişimi 'Yaşayan Adalarımız' politikası, birçok dünya vatandaşının ilgisini çelti. Anakaraya köprüler yoluyla dahi bağlantısı olmayan 23 adayı kapsayan programda, hibe şeklinde verilen ve 92 bin dolara kadar yükselen tutar, özellikle boş ve harap olmuş mülklerin geri kazanılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

EN 2 YIL BOŞ KALMIŞ OLMALI

Kurallar arasında, yerleşilecek evlerin 1993'ten önce inşa edilmiş ve en az iki yıl boş kalmış olması gerekiyor. Hükümet tarafından hibe edilen teşvik; yalıtım, tadilat ve yapısal iyileştirme gibi alanlar için de kullanılacak.

SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren plan, İrlanda'da mülk satın alabilecek kişi konusunda herhangi bir sınırlama da getirmiyor. Ancak bölgede mülkü olan herkes orada yaşama hakkına sahip olmuyor. İrlanda hükümetinin web sitesinde (www.gov.ie/en/policy-information/a7188-our-living-islands/) Yaşayan Adalarımız politikasıyla ilgili son bilgiler veriliyor.

SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

EV SAHİBİ YA OTURMALI YA DA OTURACAK BİRİNE KİRAYA VERMELİ

Hükümet tarafından açıklanan önlemlerden biri, boş ve harap mülkleri uzun vadeli evlere dönüştürmek isteyenlere destek sağlamak amacıyla Vacant Property Refurbishment Grant aracılığıyla ek düzeylerde destek sağlamaktır. Bu önlem kapsamında, mevcut hibe sınırları, offshore adalardaki (yani karayolu veya köprü ile ana karaya bağlı olmayan adalar) yenileme işlemlerinde ortaya çıkan ek maliyetleri göz önüne alarak en fazla %20'ye kadar artırılacaktır.

SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

Hibeden yararlanmak için yenilenen mülkün başvuru sahibinin asıl özel konutu olarak kullanılması veya kiraya verilmesi gerekmektedir ve kiracının İkamet Tenants Board ile kayıtlı olması gerekmektedir.

Hibe almaya hak kazanmak için şunları yapmalısınız:

SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler
  • Prensip olarak bir hibe için onay aradığınızda, mülkün mülkiyetine dair kanıta veya mülkü satın almak için aktif görüşmeler yapıldığına dair kanıta (yani emlakçıdan veya mülk sahibinden taahhüt onayına) sahip olmak
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler
  • Mülkte yaşamak veya orada yaşacak birilerine mülkü kiralamak
  • Mülkün en az 2 yıldır boş olduğuna ve 2007 yılına kadar (dahil) inşa edildiğine dair kanıta sahip olmak

SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

İRLANDA BOŞ MÜLK YENİLEME HİBESİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

İRLANDA 92 BİN DOLAR HİBE BAŞVURU SÜRECİ

Boş Mülk Yenileme Hibesi'nin işleyişi, şemayı yöneten yerel otoritelere devredilmiştir. Yerel otorite şunları yapacaktır:

  • Başvuru formunun eksiksiz doldurulduğunu, imzalandığını ve gerekli destekleyici belgelerin sunulduğunu kontrol edecektir.
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler
  • Başvuruyu şema şartlarına uygun olarak değerlendirecektir.
  • Başvurunun düzenli olduğu ve gerekli destekleyici belgeler sunulduğu durumlarda, istenen işlerin düzenli olduğunu ve başvuru formunda belirtilen tahmini maliyetleri değerlendirmek üzere uygun teknik personeli mülkiyete göndermek için düzenlemeler yapacaktır.
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler
  • Başvurunun onaylandığını ve onaylanan hibe düzeyini bildirmek için başvuru sahibine yazacaktır.
  • Hibe süreci, yerel otoritenin başvuruları alması, gözden geçirmesi ve doğrulaması, ve işin yapılabilirliğini kontrol etmek ve önerilen maliyeti değerlendirmek için nitelikli bir kişinin mülkiyete ziyaretini düzenlemesini içerir.
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

Hibenin ödenmesinden önce:

  • İlkelerine göre onay verilen durumlarda, hibenin ödenmesi için mülkiyetin kanıtlanması gerekmektedir.
  • Kiraya verilmek üzere yapılan bir mülk için, başvuru sahibinin Kiracılar İdaresi Kurumu (RTB) ile kiralamanın kayıtlandığını kanıtlayan belge gerekmektedir.
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler
  • Hibenin ödenmesinden önce, yerel otorite, tamamlanan işler için uygun şekilde detaylı fatura(lar) gibi kanıt gerekecektir. Yerel otorite, işin başvuru formuyla uyumlu bir şekilde tamamlandığını ve faturalandırılan belgelerde belirtilen şekilde olduğunu incelemek için nihai bir mülkiyet ziyareti düzenleyecektir. Yerel otorite memnun olduğunda hibe ödenecektir.

İRLANDA 92 BİN DOLAR HİBE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

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