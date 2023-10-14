SON DAKİKA DEPREM - Bolu'da deprem mi oldu?

SON DAKİKA BOLU'DA DEPREM - AFAD, resmi internet sitesinden Bolu'da deprem olduğunu açıkladı. Bolu'da gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar, arama motorlarında "Bolu'da deprem mi oldu? ve "Bolu'da kaç şiddettinde deprem oldu?" gibi soruları araştırıyor.

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Bolu'da saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 1,6 ile 0,8 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.

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