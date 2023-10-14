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SON DAKİKA DEPREM - Bolu'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Ekim Cumartesi günü Bolu'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Bolu'da gerçekleşen deprem kısa süre içerisinde gündem olurken vatandaşlar arama motorlarında "Bolu'da deprem mi oldu?", "Bolu'da kaç şiddetinde deprem oldu?" "Bolu deprem merkez üssü neresi?" ve "Bolu'daki deprem hangi illerde hissedildi?" gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Bolu'da gerçekleşen depremler ilgili detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 19:01
SON DAKİKA DEPREM - Bolu'da deprem mi oldu?

SON DAKİKA BOLU'DA DEPREM - AFAD, resmi internet sitesinden Bolu'da deprem olduğunu açıkladı. Bolu'da gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar, arama motorlarında "Bolu'da deprem mi oldu? ve "Bolu'da kaç şiddettinde deprem oldu?" gibi soruları araştırıyor.

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Bolu'da saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 1,6 ile 0,8 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.

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