Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

14 Ekim 2023 Cuma günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'nu altında seyrediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için belediyeler her gün yeni bir önlem duyururken vatandaşlar da suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin altında ölçülürken 178,5 kilometrekarelik havza alanına sahip Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 3,32 oldu. İşte 14 Ekim 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:10
BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,32 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 46,66 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 14 Ekim 2023 Cuma günü yüzde 21,91 olarak ölçüldü.

💦14 EKİM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

14 Ekim 2023 Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 21,91 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %46,66

🚿 Darlık Barajı: %34,01

🚿 Elmalı Barajı: %17,17

🚿 Terkos Barajı: %10,7

🚿 Alibey Barajı: %24,21

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,08

🚿 Sazlıdere Barajı: %7,61

🚿 Istrancalar Barajı: %16,4

🚿 Kazandere Barajı: %4,95

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,32

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