15 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI OLAN YOLLAR - Hangi güzergahlar kapalı?

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da olacak. Saat 11:20'de start alacak 130,5 kmlik parkur sebebiyle İstanbul'da bisikletçilerin geçiş yapacağı bazı yollar kapalı olacak.

TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR