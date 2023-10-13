GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1235. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Cansu gelin çeyrek altın kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?
Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Yeşim gelin 10 altın bileziğin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM KİM ELENDİ?
Haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alan Özlem gelin elendi.