Haberler Haberler CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesiyle birlikte yalnızca bir seferlik 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme kararı alındı. Emekli vatandaşlara yönelik 5 bin TL'lik ikramiye ödemesine yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi. Bu gelişmelerin ardından başta emekli vatandaşlar olmak üzere arama motorlarında "Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?", "Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar?", "Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şartları neler?" gibi soruları aratıyor. 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 21:02 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 21:10
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 5 bin TL'lik emeklilik ikramiyesi müjdesini vermişti. Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen emekli ikramiyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir defaya mahsus olarak verilecek. Öte yandan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceği de netleşti. Peki, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşların Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şartları neler? İşte 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjde verdi. İşte o açıklama:

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.

5 BİN LİRA EK EMEKLİ ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sabah'ın haberine göre; ek emekli ödeneği, kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

5 BİN LİRA EK EMEKLİ MAAŞI KİMLER YARARLANABİLİR, KİMLERE ÖDENECEK?

Başkan Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

ÇALIŞAN EMEKLİLER ALMAYACAK

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

İKİ AYLIK ALANA YÜKSEK DOSYADAN

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

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