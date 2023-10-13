Haberler Haberler BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?(13 Ekim)

BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?(13 Ekim)

Beykoz'da 13 Ekim Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Beykoz su kesintisi olan mahalleleri ve 13 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 15:40
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?(13 Ekim)

13 Ekim 2023 BEYKOZ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beykoz'un bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 13 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beykoz 13 Ekim Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ETKİLENEN MAHALLELER: RİVA MAH

AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 13/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 13/10/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’dan çocuk itirafı!
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapanış töreninde açıklamalar
Hırvatistan'da Livakovic'e tepki!
F.Bahçe'den devre arası operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
MALTEPE SU KESİNTİSİ - Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Diego Simeone Arda Turan'ı ziyaret etti Diego Simeone Arda Turan'ı ziyaret etti 15:09
Nwakaeme'den Abdullah Avcı paylaşımı! Nwakaeme'den Abdullah Avcı paylaşımı! 14:53
İşte 2023 Afrika Uluslar Kupası grupları! İşte 2023 Afrika Uluslar Kupası grupları! 14:35
Simeone Eyüpspor antrenmanında! Simeone Eyüpspor antrenmanında! 14:23
Klay Thompson imzalıyor! İşte sözleşme detayları Klay Thompson imzalıyor! İşte sözleşme detayları 13:53
Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç... Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç... 13:19
Daha Eski
ATEŞ KUŞLARI 28 BÖLÜM FRAGMAN İZLE ATEŞ KUŞLARI 28 BÖLÜM FRAGMAN İZLE 12:58
Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu atıldı! Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu atıldı! 12:45
Paraguaylı Sanabria Messi'ye tükürdü! Paraguaylı Sanabria Messi'ye tükürdü! 09:58
İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? 10:01
BULGARİSTAN LİTVANYA maçı hangi kanalda? BULGARİSTAN LİTVANYA maçı hangi kanalda? 10:10
MACARİSTAN SIRBİSTAN maçı hangi kanalda? MACARİSTAN SIRBİSTAN maçı hangi kanalda? 10:15