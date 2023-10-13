Haberler Haberler 15 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI OLAN YOLLAR - Hangi güzergahlar kapalı?

15 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI OLAN YOLLAR - Hangi güzergahlar kapalı?

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabında İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapalı olduğu belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 18:02
15 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI OLAN YOLLAR - Hangi güzergahlar kapalı?

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da olacak. Saat 11:20'de start alacak 130,5 kmlik parkur sebebiyle İstanbul'da bisikletçilerin geçiş yapacağı bazı yollar kapalı olacak.

TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR

  • İstanbul - Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:
  • Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası
  • Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası
  • Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası
  • Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası
  • Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00
  • Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön
  • Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)
  • Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi
  • Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibarıyla sonlandırılacak.
  • Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)
  • Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler 10.00 - 15.00 arası
  • Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak

DİĞER
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe'nin eski kaptanına göz dikti! Cimbom'dan görülmemiş transfer iddiası...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Afrika Forumu'nda önemli açıklamalar: ABD ile aramızda güvenlik sorunu var
Ülkeyi karıştıran bahis skandalı! Futboldan men...
F.Bahçe'den devre arası operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TTK KURA ÇEKİMİ 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi kura sonuçları
ESNAFA EYT GELİYOR!
Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve UEFA açıkladı! EURO 2032 statları... Ve UEFA açıkladı! EURO 2032 statları... 17:18
Japonya Kanada'yı farklı yendi! Japonya Kanada'yı farklı yendi! 16:46
F.Bahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Krunic müjdesi! Böyle duyurdular 16:35
Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Türkiye - Letonya maçı ne zaman? 16:12
Diego Simeone Arda Turan'ı ziyaret etti Diego Simeone Arda Turan'ı ziyaret etti 15:09
Nwakaeme'den Abdullah Avcı paylaşımı! Nwakaeme'den Abdullah Avcı paylaşımı! 14:53
Daha Eski
İşte 2023 Afrika Uluslar Kupası grupları! İşte 2023 Afrika Uluslar Kupası grupları! 14:35
Simeone Eyüpspor antrenmanında! Simeone Eyüpspor antrenmanında! 14:23
KUZEY İRLANDA SAN MARİNO maçı hangi kanalda? KUZEY İRLANDA SAN MARİNO maçı hangi kanalda? 10:21
Milli arada sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu Milli arada sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu 10:39
Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi... Sözleşmede flaş gerçek! 3 yıldızın transferi... 10:47
F.Bahçe'den devre arası operasyonu! F.Bahçe'den devre arası operasyonu! 10:57