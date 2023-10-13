15 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI OLAN YOLLAR - Hangi güzergahlar kapalı?

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da olacak. Saat 11:20'de start alacak 130,5 kmlik parkur sebebiyle İstanbul'da bisikletçilerin geçiş yapacağı bazı yollar kapalı olacak.
TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR
- İstanbul - Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:
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- Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası
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- Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası
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- Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası
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- Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası
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- Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)
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- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00
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- Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön
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- Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)
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- Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi
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- Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibarıyla sonlandırılacak.
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- Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)
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- Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler 10.00 - 15.00 arası
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- Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak