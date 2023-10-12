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TKK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | 2023 TKK Zonguldak, Bartın, Karabük kura çekilişi saat kaçta?

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 2 bin işçi alımı yapılacağını duyurdu. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te alımı yapılacak adayların kura çekilişi ile belirleneceğini bildiren TKK'nın ilanına başvuran adaylar, kura çekilişinin tarihini ve saatini merak ediyor. Peki TKK 2 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2023 TKK Zonguldak, Bartın, Karabük kura çekilişi saat kaçta?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 15:50
TKK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | 2023 TKK Zonguldak, Bartın, Karabük kura çekilişi saat kaçta?

TKK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ | TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) yayımladığı 2 bin işçi alım ilanında kadroya alınacak adayların kura çekilişi ile belirleneceğini duyurdu. TTK'da çalışmak isteyen binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu ilanda kura çekiminin ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenecek olan TTK kura çekimi hakkında arama motorlarında sorgulanan '2023 TKK Zonguldak, Bartın, Karabük kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023 TKK ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun, 2.000 personel için yapacağı kura çekimi işlemlerine 13 Ekim Cuma günü Zonguldak'tan başlanacak. 20 Ekim Cuma günü ise Bartın ve Karabük illerinde kura çekimi tamamlanacak.

2023 TKK KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun, 2.000 personel için yapacağı kura çekimi sonuçları, 20 Ekim Cuma günü sona erecek. Böylece nihai liste, 20 Ekim Cuma günü belli olacak.

TTK tarafından yapılacak kuranın sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi internet sitesinden yayınlanacak.

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