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TARIM KREDİ'DE YÜZDE 50 İNDİRİM | Başkan Erdoğan'ın 'enflasyon' mesajı Tarım Kredi Marketleri'ni harekete geçirdi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, birçok temel ihtiyaç, gıda ve temizlik ürününde yüzde 50 indirim yapacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele mesajının ardından harekete geçen TKKM, indirimin tarihini duyurarak çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 12:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 12:50
TARIM KREDİ'DE YÜZDE 50 İNDİRİM | Başkan Erdoğan'ın 'enflasyon' mesajı Tarım Kredi Marketleri'ni harekete geçirdi

TARIM KREDİ'DE YÜZDE 50 İNDİRİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı indirim çağrısının ardından harekete geçen ilk marka Tarım Kredi Kooperatif Marketleri oldu. Gıdadan temizlik malzemelerine birçok temel ihtiyaç ürününde indirime gidileceğini belirten TTKM, indirimin birçok üründe yüzde 50'ye varan oranda yapılacağını duyurdu.

FİYATLAR YARI YARIYA

Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla, kaliteden ödün vermeden, sağlıklı, doğal ve katkısız ürünlerini tüketiciler ile buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından indirim kararı aldı. Mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

BİR İNDİRİM DE MANAVDA

Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

TARIM KREDİ MARKETLERİ YÜZDE 50 İNDİRİM NE ZAMAN?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden yapılan açıklamada, yüzde 50 indirimin 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

TARIM KREDİ MARKETLERİ YÜZDE 50 İNDİRİM HANGİ ÜRÜNLERDE?

  • Süt,
  • Peynir,
  • Pirinç,
  • Nohut,
  • Mercimek,
  • Ayçiçeği Yağı,
  • Salça,
  • Çay,
  • Un
  • Deterjan,
  • Sabun,
  • Kağıt Peçete,
  • Kağıt Havlu,
  • Patates,
  • Soğan,
  • Elma,
  • Portakal,
  • Domates,
  • Salatalık

Sebze ve meyvelerin yer aldığı manav reyonunda indirimler sadece Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri uygulanacak olup indirimli ürünler kataloğu yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

TARIM KREDİ MARKETLERİ 6-19 EKİM TARİHLİ KATALOG

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