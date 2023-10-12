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KYK BURSU NE KADAR 2024? | Ön lisans, lisans, yüksek lisans KYK bursu, kredisi ne kadar, kaç TL?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verdiği KYK burs ve kredilerinde, 2023-2024 Eğitim Dönemi için başvurular başladı. KYK burs ve kredisine başvurmak isteyen adaylar, KYK bursu, kredisi ne kadar, kaç TL 2024? sorusunun cevabını araştırıyor. Detayları sizler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:01 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:10
KYK BURSU NE KADAR 2024? | Ön lisans, lisans, yüksek lisans KYK bursu, kredisi ne kadar, kaç TL?

KYK BURSU NE KADAR 2024? | Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2023-2024 dönemi için burs ve kredi başvuruları başladı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği duyuruyu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu. "Burs / Kredi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz.' diyen Bak'ın açıklamasının ardından KYK bursu ne kadar 2024? sorusu en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. İşte Ön lisans, lisans, yüksek lisans KYK bursu, kredisi ne kadar, kaç TL? sorusunun cevabı...

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR, KAÇ TL 2023?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti. Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Bu yıl aynı tutarla başlayacağı tahmin edilen burs ve kredi ücretlerinin Ocak ayı itibarıyla zamlanması beklenmektedir. İşte 2023 Ocak ayından itibaren geçerli kredi ve burs tutarları:

KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK YÜKSEK LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK DOKTORA BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

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KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
  • Öğretim kurumunun kapatılması,
  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
  • Kesin hükümle mahkûm olması hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

  • Başarısız olması,
  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
  • Öğretim kurumunun kapatılması,
  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
  • Kesin hükümle mahkûm olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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