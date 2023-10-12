Haberler Haberler KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihi

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihi

GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusunun ardından 2023-2024 döneminde KYK burs ve kredisi almak isteyen ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, e-Devlet üzerinden KYK burs ve kredi başvurularını tamamlıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihi ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:03 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:10
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihi

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Milyonlarca ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin eğitimine katkı sağlayan KYK burs ve kredisine başvuran adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2023-2024 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları, 12 Ekim Perşembe günü itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı! Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…" ifadeleriyle sosyal medyada yaptığı duyuruyla başlayan başvurularda sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 16 Aralık'ta açıklandı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

DİĞER
Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı... Kılıbık'ın Erol'u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!
Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlıyor!
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı...
G.Saraylı yıldız takımdan gönderiliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | 2 yıllık ön lisans, yüksekokul okuyan KYK bursuna başvurabilir mi?
KYK bursu ne kadar, kaç TL 2024?
Hazırlık sınıfı öğrencileri KYK burs/kredi başvurusunda bulunabilir mi?
KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2023 | KYK Burs ve Kredi nasıl başvurulur?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İZLANDA - LÜKSEMBURG maçı hangi kanalda? İZLANDA - LÜKSEMBURG maçı hangi kanalda? 11:19
AVUSTURYA BELÇİKA maçı hangi kanalda? AVUSTURYA BELÇİKA maçı hangi kanalda? 11:14
ESTONYA AZERBAYCAN maçı hangi kanalda? ESTONYA AZERBAYCAN maçı hangi kanalda? 11:10
İRLANDA YUNANİSTAN maçı hangi kanalda? İRLANDA YUNANİSTAN maçı hangi kanalda? 11:07
Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi! Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi! 11:03
Mancini ile görüştü! İki isim önerdi Mancini ile görüştü! İki isim önerdi 09:23
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim... F.Bahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim... 09:43
G.Saray'a Ziyech'ten kötü haber! G.Saray'a Ziyech'ten kötü haber! 09:47
F.Bahçe'nin eski kaptanı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski kaptanı G.Saray'a! 10:02
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller 10:26
G.Saraylı yıldız takımdan gönderiliyor! G.Saraylı yıldız takımdan gönderiliyor! 10:33
Icardi'den flaş karar! Geri dönüyor Icardi'den flaş karar! Geri dönüyor 10:41