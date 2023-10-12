Haberler Haberler GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM 2023 | Sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM 2023 | Sizi neler bekliyor?

14 Ekim'de olacak Güneş tutulmasının etkisi bu hafta kendini göstermeye başladı. Tutulma döngüsünün enerjisine doğru ilerlerken kendinizi özgürleştirmenin tam zamanı. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte 12 Ekim 2023 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:40
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM 2023 | Sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM 2023 | Güneş tutulması geçmişinizin korkuları ile yüzleşmek ve onları son dinlenmelerine bırakmak için bir fırsattır. Korkularınızla yüzleşmeniz ve rahatsızlığın üstesinden gelmeniz için teşvik ediliyorsunuz. Peki bugün ve yeni haftada Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? İşte 12 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç ve Koç etkililer uzun zamandır düşündüğünüz bir plana yatırım yapmanın tam zamanı. Güne tüm enerjinizle başlamaya hazır görünüyorsunuz! Bugün meşgul olsanız bile yakınınızdaki birine zaman ayırmanız gerekecek. Sabah saatlerinde aile üyelerinle aranızda gerilim, stres olabilir. Dünyanın bizi sevmesini, onaylamasını, bardaklarımızı doldurmasını ne kadar beklersek hayal kırıklığına uğramaya da o kadar devam edeceğiz. Sadece bugünlük, boşlukla oturun ve onun söyleyeceklerini dinleyin.

BOĞA BURCU

Boğa ve Boğa etkililer gündeminizde sosyal hayatın, sosyal çevren, arkadaşların ve görüşmelerin yer alıyor. Uzakta yaşayan tanıdıkların, uzun zamandır görmediğin yakınların, seyahat planların, eğitimin, uluslararası ticaret işlerin ve hukuki konuların yer alıyor. Kuruluşunuzda terfi alma veya imrenilen bir görev alma şansınız parlak görünüyor. Akademik alanda iyi bir ilerleme kaydediyorsunuz. Dünya sana sırtını dönse bile kendini göstermeye hazır mısın? Kendini adadığın görev korkak ve güzel insanlara göre değil. İşin iyi tarafı, yolunuza çıkan engellere rağmen bitiş çizgisine ulaşmak için gereken güce, cesarete ve dayanıklılığa sahipsiniz.

İKİZLER BURCU

İkizler ve ikizler etkililer tüm gündeminiz sağlık sağlık sağlık. Ortaya sağlık problemleri çıkabilir, ertelediğiniz küçük çaplı rahatsızlıklar büyük olarak geri dönebilir. Aynı zamanda kendi sağlığın ya da yakınlarının sağlığıyla ilgili de bazı görüşmeler yapman mümkün. Ekstra iş yükü başınızı ağrıtabilir ve fazla mesai yapmanıza neden olabilir, ancak bu yalnızca geçici bir aşama olacaktır. Fark edilmek için iş yerinde kendi trompetinizi çalın.

YENGEÇ BURCU

Yengeç ve yükselen yençler odağında uzun zamandır görmediğin yakınların, Sosyal hayatın, sosyal çevren ve arkadaşların yer alıyor. Günün ilk yarısında ikili ilişkiler, özel hayatın, iş birliklerin, ortaklıkların ve ticari görüşmelerinle ilgili destekleyici etkiler altında olacaksın. Enerjiniz ve dinamizminizle yeni bir girişime atılmaya hazır olduğunuzu hissediyorsunuz. Yakınınızdan birinin sizi desteklemesini bekleyin. Sağlıklı bir ortam oluşturmak formda kalmanıza yardımcı olacaktır. Koşulların sizi karamsar ve büyülü biri yapmasına izin vermeyin. Şu anda hangi sağlıklı sınırların olduğunu ve bunları hayatınızda nasıl uygulayabileceğinizi düşünmeye çağrılıyorsunuz.

ASLAN BURCU

Aslan ve yükselen Aslanlar, odağında finansal konuların, ödemelerin, alacakların, psikolojik ve fiziksel sağlığın yer alıyor. Günün ilk yarısında finansal konularla, geri planda yürüttüğün işlerle ya da sağlığınla ilgili birtakım gündemlerin olabilir, görüşmeler yapabilirsin. Ruh halinizdeki değişimleri kontrol altında tutun çünkü bunlar çalışma atmosferini bozmakla tehdit ediyor. Egzersiz yaparken aşırı zorlamayın. Sağlık alanında yaşanan sorunlar tamamen ortadan kalkma belirtileri gösteriyor. Şüpheye düştüğünüzde, hayatınızda yüksek benliğinize güvendiğiniz, inanç sıçraması yaptığınız ve korku ve endişeye rağmen ayaklarınızın üzerine indiğiniz bir zamanı düşünün.

BAŞAK BURCU

Başak ve yükselen Başaklar, odağında ikili ilişkiler, evliliğin, ortaklıkların ve diğer insanlarla ilişkilerin yer alıyor. Sabah saatlerinde ilişkilerinle, sağlığınla, yapacağın görüşmelerle alakalı birtakım streslerin ve huzursuzlukların olabilir. Ne istediğinizi netleştirin ve bunu başarmak için sağlam adımlar atın. Finansal açıdan tüm yumurtaları aynı sepete koymamak önemlidir. Düzensiz egzersizler bile sağlığınızı koruyacaktır.

TERAZİ BURCU

Terazi ve Terazi etkililer, bugün odağında sağlığın, işin, sorumlulukların, günlük işlerin ve evcil hayvanların yer alıyor. Yeni kazanç fırsatların ve para girişlerin olabilir. Aynı zamanda sağlığınla ilgili de bazı görüşmeler yapman mümkün olabilir. Bir anlaşmadaki iyi bir komisyon muhtemelen banka bakiyenizi sağlıklı hale getirecektir. Yaratıcı insanlar, çalışmaları sıcak kek gibi satılacağından kâr elde edebilirler. Hayret ve merakın süper güçleriniz olmasına izin verin.

AKREP BURCU

Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, iş yerinde, kendiniz hakkında iyi bir açıklama yaparak, önem verdiğiniz kişileri etkilemeyi başaracaksınız. Tamamlanmış bir proje size aradığınız tanınmayı sağlayacaktır. Yeni imzaladığınız bir anlaşma çok fazla kâr vaat ediyor. Sosyal hayatın, iletişimin, görüşmelerin aktif olabilir. Sosyal çevrenden, fikrine önem verdiğin kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsin. Mucizevi bir şekilde yerine gelen dileklerin size niyetin gücünü ve yaşamda güven, inanç ve teslimiyetle ilerlemenin gücünü hatırlatmasına izin verin.

YAY BURCU

Yay ve yay etkililer, günün ilk yarısında, aile bireylerinin sağlığıyla ilgili birtakım gündemlerin olabilir ve görüşmeler yapabilirsin. Ailenle geri planda yürüttüğün işler açısından ya da kendine saklamak istediğin işlerin açısından da destekleyici etkiler altında olacaksın. Aceleyle yapılan her şey hatalara katkıda bulunabilir. Farkındalık lambasını yakın ve tarihin tekerrür etmek zorunda olmadığını kendinize hatırlatın.

OĞLAK BURCU

Oğlak ve yükselen Oğlaklar, tasarruf moduna geçtiğinizde mali açıdan çok daha iyi durumda olacaksınız. İş yerinde tempoyu koruyabilecek ve görevlerinizin çoğunu tamamlayabileceksiniz. Aile büyükleriyle ya da hayatındaki otorite figürleriyle bir araya gelebilir, görüşmeler yapabilir ve keyifli vakit geçirebilirsin. Güçlü bir konumda olmak bazen iki ucu keskin bir kılıç gibi hissedilebilir. Kendinize sadık kalın ve yolunuza sadık kalın. Vicdanlı davranmak, yolunda ilerlemeni sağlayacaktır.

KOVA BURCU

Sevgili kova, bugün odağında maddi konular, ticari gelişmeler var. İşlerinde ilerleme kaydedeceksin. Sabırlı ve temkinli davranmalısın. Sosyal bir gün değil kabuğuna çekileceksin. Evde battaniyeye sarılıp yatma günü ilan et. Yakınınızdaki birinin hem nakit hem de ayni olarak yardımınıza ihtiyacı olabilir, bu yüzden hazırlıklı olun. Aslında işinize yarayan şeylerin farkına varın. Aynı zamanda ihtiyacınız olan yerde direnişinizi bırakın. Unutmayın, eski kalıplardan kurtuluyorsunuz. Ara sıra karanlık bir tünelden geçiyormuş gibi hissetmeniz çok doğal.

BALIK BURCU

Balık ve Balık etkililer, Ay, burcunda ilerliyor ve kendi ihtiyaçların, isteklerin, dış görünüşün senin için ön plana çıkıyor. Eğitim, ticaret ve iletişim konuları açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. Egzersiz yapma günü olabilir. Egzersiz yaparak sağlığınıza yön verebilirsiniz. Meditasyona başladıkça zihinsel gerilimler kaybolur. Küçük dedikodulara kapılmayın. Vücudunuzun ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve derinden beslenmiş hissetmek için kutsal bedeninize ihtiyaç duyduğu şeyleri vermekle ilgilidir. Bu nedenle besin açısından zengin bir diyete odaklanın.

DİĞER
Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı... Kılıbık'ın Erol'u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti
F.Bahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...
Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler (13 Ekim 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri
Bugün hava nasıl olacak? 12 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? 09:18
F.Bahçe yeni Arda'sını buldu! F.Bahçe yeni Arda'sını buldu! 09:09
Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? 09:06
Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? 09:01
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... 00:42
Tokat deplasmanda turladı! Tokat deplasmanda turladı! 00:42
Daha Eski
Diyarbekirspor farklı turladı! Diyarbekirspor farklı turladı! 00:42
F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı 00:42
Ferdi için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda Ferdi için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda 00:42
Szymanski'nin menajerinden flaş itiraf! Szymanski'nin menajerinden flaş itiraf! 00:42
Burhaniye'den müthiş geri dönüş! Burhaniye'den müthiş geri dönüş! 00:42
Afyonspor turu uzatmalarda kaptı Afyonspor turu uzatmalarda kaptı 00:42