GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM 2023 | Sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM 2023 | Güneş tutulması geçmişinizin korkuları ile yüzleşmek ve onları son dinlenmelerine bırakmak için bir fırsattır. Korkularınızla yüzleşmeniz ve rahatsızlığın üstesinden gelmeniz için teşvik ediliyorsunuz. Peki bugün ve yeni haftada Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? İşte 12 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Koç ve Koç etkililer uzun zamandır düşündüğünüz bir plana yatırım yapmanın tam zamanı. Güne tüm enerjinizle başlamaya hazır görünüyorsunuz! Bugün meşgul olsanız bile yakınınızdaki birine zaman ayırmanız gerekecek. Sabah saatlerinde aile üyelerinle aranızda gerilim, stres olabilir. Dünyanın bizi sevmesini, onaylamasını, bardaklarımızı doldurmasını ne kadar beklersek hayal kırıklığına uğramaya da o kadar devam edeceğiz. Sadece bugünlük, boşlukla oturun ve onun söyleyeceklerini dinleyin.

BOĞA BURCU ♉

Boğa ve Boğa etkililer gündeminizde sosyal hayatın, sosyal çevren, arkadaşların ve görüşmelerin yer alıyor. Uzakta yaşayan tanıdıkların, uzun zamandır görmediğin yakınların, seyahat planların, eğitimin, uluslararası ticaret işlerin ve hukuki konuların yer alıyor. Kuruluşunuzda terfi alma veya imrenilen bir görev alma şansınız parlak görünüyor. Akademik alanda iyi bir ilerleme kaydediyorsunuz. Dünya sana sırtını dönse bile kendini göstermeye hazır mısın? Kendini adadığın görev korkak ve güzel insanlara göre değil. İşin iyi tarafı, yolunuza çıkan engellere rağmen bitiş çizgisine ulaşmak için gereken güce, cesarete ve dayanıklılığa sahipsiniz.

İKİZLER BURCU ♊

İkizler ve ikizler etkililer tüm gündeminiz sağlık sağlık sağlık. Ortaya sağlık problemleri çıkabilir, ertelediğiniz küçük çaplı rahatsızlıklar büyük olarak geri dönebilir. Aynı zamanda kendi sağlığın ya da yakınlarının sağlığıyla ilgili de bazı görüşmeler yapman mümkün. Ekstra iş yükü başınızı ağrıtabilir ve fazla mesai yapmanıza neden olabilir, ancak bu yalnızca geçici bir aşama olacaktır. Fark edilmek için iş yerinde kendi trompetinizi çalın.

YENGEÇ BURCU ♋

Yengeç ve yükselen yençler odağında uzun zamandır görmediğin yakınların, Sosyal hayatın, sosyal çevren ve arkadaşların yer alıyor. Günün ilk yarısında ikili ilişkiler, özel hayatın, iş birliklerin, ortaklıkların ve ticari görüşmelerinle ilgili destekleyici etkiler altında olacaksın. Enerjiniz ve dinamizminizle yeni bir girişime atılmaya hazır olduğunuzu hissediyorsunuz. Yakınınızdan birinin sizi desteklemesini bekleyin. Sağlıklı bir ortam oluşturmak formda kalmanıza yardımcı olacaktır. Koşulların sizi karamsar ve büyülü biri yapmasına izin vermeyin. Şu anda hangi sağlıklı sınırların olduğunu ve bunları hayatınızda nasıl uygulayabileceğinizi düşünmeye çağrılıyorsunuz.

ASLAN BURCU ♌

Aslan ve yükselen Aslanlar, odağında finansal konuların, ödemelerin, alacakların, psikolojik ve fiziksel sağlığın yer alıyor. Günün ilk yarısında finansal konularla, geri planda yürüttüğün işlerle ya da sağlığınla ilgili birtakım gündemlerin olabilir, görüşmeler yapabilirsin. Ruh halinizdeki değişimleri kontrol altında tutun çünkü bunlar çalışma atmosferini bozmakla tehdit ediyor. Egzersiz yaparken aşırı zorlamayın. Sağlık alanında yaşanan sorunlar tamamen ortadan kalkma belirtileri gösteriyor. Şüpheye düştüğünüzde, hayatınızda yüksek benliğinize güvendiğiniz, inanç sıçraması yaptığınız ve korku ve endişeye rağmen ayaklarınızın üzerine indiğiniz bir zamanı düşünün.

BAŞAK BURCU ♍

Başak ve yükselen Başaklar, odağında ikili ilişkiler, evliliğin, ortaklıkların ve diğer insanlarla ilişkilerin yer alıyor. Sabah saatlerinde ilişkilerinle, sağlığınla, yapacağın görüşmelerle alakalı birtakım streslerin ve huzursuzlukların olabilir. Ne istediğinizi netleştirin ve bunu başarmak için sağlam adımlar atın. Finansal açıdan tüm yumurtaları aynı sepete koymamak önemlidir. Düzensiz egzersizler bile sağlığınızı koruyacaktır.

TERAZİ BURCU ♎

Terazi ve Terazi etkililer, bugün odağında sağlığın, işin, sorumlulukların, günlük işlerin ve evcil hayvanların yer alıyor. Yeni kazanç fırsatların ve para girişlerin olabilir. Aynı zamanda sağlığınla ilgili de bazı görüşmeler yapman mümkün olabilir. Bir anlaşmadaki iyi bir komisyon muhtemelen banka bakiyenizi sağlıklı hale getirecektir. Yaratıcı insanlar, çalışmaları sıcak kek gibi satılacağından kâr elde edebilirler. Hayret ve merakın süper güçleriniz olmasına izin verin.

AKREP BURCU ♏

Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, iş yerinde, kendiniz hakkında iyi bir açıklama yaparak, önem verdiğiniz kişileri etkilemeyi başaracaksınız. Tamamlanmış bir proje size aradığınız tanınmayı sağlayacaktır. Yeni imzaladığınız bir anlaşma çok fazla kâr vaat ediyor. Sosyal hayatın, iletişimin, görüşmelerin aktif olabilir. Sosyal çevrenden, fikrine önem verdiğin kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsin. Mucizevi bir şekilde yerine gelen dileklerin size niyetin gücünü ve yaşamda güven, inanç ve teslimiyetle ilerlemenin gücünü hatırlatmasına izin verin.

YAY BURCU ♐

Yay ve yay etkililer, günün ilk yarısında, aile bireylerinin sağlığıyla ilgili birtakım gündemlerin olabilir ve görüşmeler yapabilirsin. Ailenle geri planda yürüttüğün işler açısından ya da kendine saklamak istediğin işlerin açısından da destekleyici etkiler altında olacaksın. Aceleyle yapılan her şey hatalara katkıda bulunabilir. Farkındalık lambasını yakın ve tarihin tekerrür etmek zorunda olmadığını kendinize hatırlatın.

OĞLAK BURCU ♑

Oğlak ve yükselen Oğlaklar, tasarruf moduna geçtiğinizde mali açıdan çok daha iyi durumda olacaksınız. İş yerinde tempoyu koruyabilecek ve görevlerinizin çoğunu tamamlayabileceksiniz. Aile büyükleriyle ya da hayatındaki otorite figürleriyle bir araya gelebilir, görüşmeler yapabilir ve keyifli vakit geçirebilirsin. Güçlü bir konumda olmak bazen iki ucu keskin bir kılıç gibi hissedilebilir. Kendinize sadık kalın ve yolunuza sadık kalın. Vicdanlı davranmak, yolunda ilerlemeni sağlayacaktır.

KOVA BURCU ♒

Sevgili kova, bugün odağında maddi konular, ticari gelişmeler var. İşlerinde ilerleme kaydedeceksin. Sabırlı ve temkinli davranmalısın. Sosyal bir gün değil kabuğuna çekileceksin. Evde battaniyeye sarılıp yatma günü ilan et. Yakınınızdaki birinin hem nakit hem de ayni olarak yardımınıza ihtiyacı olabilir, bu yüzden hazırlıklı olun. Aslında işinize yarayan şeylerin farkına varın. Aynı zamanda ihtiyacınız olan yerde direnişinizi bırakın. Unutmayın, eski kalıplardan kurtuluyorsunuz. Ara sıra karanlık bir tünelden geçiyormuş gibi hissetmeniz çok doğal.

BALIK BURCU♓

Balık ve Balık etkililer, Ay, burcunda ilerliyor ve kendi ihtiyaçların, isteklerin, dış görünüşün senin için ön plana çıkıyor. Eğitim, ticaret ve iletişim konuları açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. Egzersiz yapma günü olabilir. Egzersiz yaparak sağlığınıza yön verebilirsiniz. Meditasyona başladıkça zihinsel gerilimler kaybolur. Küçük dedikodulara kapılmayın. Vücudunuzun ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve derinden beslenmiş hissetmek için kutsal bedeninize ihtiyaç duyduğu şeyleri vermekle ilgilidir. Bu nedenle besin açısından zengin bir diyete odaklanın.