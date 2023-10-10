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GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:40
GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1232. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazanacak? 10 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim 10 Ekim Salı günü yayımlanan programın sonuında belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI DÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 Ekim Pazartesi günü en yüksek puanı alan gelinler, 17 puanla Yeşim ve Cansu oldu. Çekilen kura sonucunda çeyrek altının sahibi ise Cansu gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2-5 Ekim haftasında en yğkse puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, 73 puanla Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM PUAN DURUMU

Yeşim (Beyhan'ın gelini) : 17

Tuğba (Gönül'ün gelini) : 14

Özlem (Ramise'nin gelini) : 11

Cansu (Müslime'nin gelini) : 17

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