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DUL VE YETİMLER 5000 TL ALACAK MI? | Emekli promosyonu dul ve yetim aylığı alana verilecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika müjdesi ile emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri netlik kazandı. Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi olarak duyurulan ve bir kez ödenecek olan emeklilere 29 Ekim müjdesinin ardında 'Dul ve yetimler 5000 TL alacak mı?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki Emekli promosyonu dul ve yetim aylığı alana verilecek mi? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 16:10
DUL VE YETİMLER 5000 TL ALACAK MI? | Emekli promosyonu dul ve yetim aylığı alana verilecek mi?

DUL VE YETİMLER 5000 TL ALACAK MI? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu emekliye 5000 TL'lik ikramiye müjdesi, milyonlarca vatandaşa müjde oldu. Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına özel, bir defaya mahsus olmak üzere verilecek emekli ikramiyesinin kimlere ödeneceği ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Dul ve yetimler 5000 TL alacak mı? Emekli promosyonu dul ve yetim aylığı alana verilecek mi?

EMEKLİ PROMOSYONU DUL VE YETİM AYLIĞI ALANA VERİLECEK Mİ?

5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli promosyonu, dul ve/veya yetim maaşı alan kişiler için de ödenecek. Ancak sigortalı kişinin emekli maaşının yalnızca bir kısmını alabilen dul ve yetimler, maaş ile aynı oranda promosyon alacak.

DUL VE YETİMLERE KAÇ TL PROMOSYON VERİLECEK?

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Vefat eden sigortalının eşinin hiç bir geliri olmaması durumunda yüzde 50 veya yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alınabiliyor. Öte yandan ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişiyse alacağı miktar maaşın yüzde 50'sidir. Ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişi değilse ve kardeş, anne gibi maaşa bağlanan bir başka aile üyesi varsa alacağı miktar yüzde 25'tir.

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Bu kapsamda, dul veya yetim maaşında ölen sigortalı kişinin maaşının yüzde 50'sini alanlara ödenecek emekli promosyonu 2.500 TL'dir. Ölen sigortalı kişinin maaşının yüzde 25'ini alan kişilere ise 1.250 TL ödeme yapılacak.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Cumhuriyet'in ilanının 100. yıldönümü sebebiyle verilecek olan emekli ikramiyelerinin, Kasım ayının ilk haftalarında yatması bekleniyor.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT düzenlemesi ile emekli olan ve emekliliğinin ardından çalışmaya devam etmeyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLMEYECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. Bir yerde emekli olduğu halde çalışmaya devam eden ve çalıştığını devlete bildiren kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak.

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