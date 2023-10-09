Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 13:56 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 14:10
GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1231. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazanacak? 9 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim 9 Ekim Pazartesi günü yayımlanan programın sonuında belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2-5 Ekim haftasında en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin, 39 puanla Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2-5 Ekim haftasında en yğkse puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, 73 puanla Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM PUAN DURUMU

Yeşim (Beyhan'ın gelini) : -

Tuğba (Gönül'ün gelini) : -

Özlem (Ramise'nin gelini) : -

Cansu (Müslime'nin gelini) : -

DİĞER
Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan yıllar sonra ortaya çıktı! Neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı!
CANLI TAKİP| İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe'den 6 numara bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ispanaklı Fırın Makarna nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Anlık canlı Döviz kuru takibi
ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ - Şişli'de sular ne zaman gelecek? (9 Ekim 2023)
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek?
ÖSYM ALES çıkmış sorular ve çözümleri PDF
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... 13:41
G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk onay verdi G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk onay verdi 13:13
Fenerbahçe Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe Süper Lig tarihine geçti! 12:14
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 12:14
Galatasaray'da ayrılık açıklandı! Galatasaray'da ayrılık açıklandı! 12:45
Fenerbahçe'nin bileğini bükebilen yok! Fenerbahçe'nin bileğini bükebilen yok! 13:03
Daha Eski
Göztepe yükselişe geçti! 3 maçlık seri Göztepe yükselişe geçti! 3 maçlık seri 10:39
G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... 10:42
Babasından ayrılık açıklaması! "Bu sene..." Babasından ayrılık açıklaması! "Bu sene..." 10:42
F1'e Verstappen damgası! Durdurulamıyor F1'e Verstappen damgası! Durdurulamıyor 11:11
Türkiye ve İtalya EURO 2032'ye ev sahibi oluyor Türkiye ve İtalya EURO 2032'ye ev sahibi oluyor 11:13
Ferhat Akbaş'tan sezon öncesi iddialı sözler! Ferhat Akbaş'tan sezon öncesi iddialı sözler! 12:01