GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1231. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazanacak? 9 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim 9 Ekim Pazartesi günü yayımlanan programın sonuında belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2-5 Ekim haftasında en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin, 39 puanla Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2-5 Ekim haftasında en yğkse puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, 73 puanla Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM PUAN DURUMU