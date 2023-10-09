Haberler Haberler Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda

Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda

Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli maaş zammına ilişkin açıklamalarının ardından emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi de en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Arama motorlarında 'Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte emekli ikramiyesi gündemiyle toplanan Kabine'nin masasındaki formüller...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 11:01
Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda

EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ | Geçtiğimiz aylarda emekli maaşlarına sık sık değinen ve emeklilere, meclisin açılmasından sonra zam taahhüdü veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde yine emekli maaş zammıyla ilgili konuştu. Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus emekli ikramiyesi ile ilgili de merak artarken Kabine Toplantısı ile son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine kritik gündem başlıklarını ele almak için 9 Ekim Pazartesi günü toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda İsrail-Filistin geiriliminden terörle mücadeleye, ekonomi politikasından emekli zammına kadar birçok konu görüşülecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kamera karşısına geçerek kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Sabah'ın haberine göre, emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Bu kapsamda emeklinin gözü bugün toplanması beklenen Kabine Toplantısına çevrildi. Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiye 14,2 milyar, 5000 liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı. Orta bir noktada buluşulması hedefleniyor. İkramiyenin Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur olmak üzere SGK'ya bağlı tüm emeklileri kapsayacağı belirtildi.

KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ

EMEKLİ ÇİFTE MÜJDE BEKLİYOR

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve Kabine Toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı Kabine Toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Kabine'nin bir diğer gündem başlığı ise terörle mücadele. İçişleri Bakanlığı'na yönelik Bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ TIRMANIYOR

İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim de Ankara'nın yakın takibinde. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail savaş ilanı, Kabine'de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara itifal çağrısı yapmıştı.

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