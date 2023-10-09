Haberler Haberler Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Ekonomi, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi müjdesi verdi. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 03:11
Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'nda ekonomiden terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik konu masaya yatırıldı.

Emeklilere verilecek ikramiyenin Kabine Toplantısı'nın öncelikli gündem maddelerinden biri olması bekleniyordu.

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası emekli ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu ve müjdeyi verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye konusundaki açıklaması:

5 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Emeklilerimizi rahatlacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlenin dışında olacak. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

DİĞER
Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar! Emekliye ikramiye müjdesi: İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı, ABD'ye net mesaj
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber!
Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ekim)
Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (9 Ekim 2023)
Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? (9 Ekim 2023)
Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (9 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morinho'dan flaş sözler Morinho'dan flaş sözler 00:00
Icardi için milli takım çağrısı! Icardi için milli takım çağrısı! 23:27
Juventus'tan flaş karar! Pogba'nın maaşı... Juventus'tan flaş karar! Pogba'nın maaşı... 20:54
FIBA'dan İsrail takımları için flaş karar! FIBA'dan İsrail takımları için flaş karar! 21:27
TFF'den Suudi Arabistan'a Dünya Kupası desteği! TFF'den Suudi Arabistan'a Dünya Kupası desteği! 21:31
F.Bahçe Beko'ya Pınar Karşıyaka'dan çelme! F.Bahçe Beko'ya Pınar Karşıyaka'dan çelme! 22:51
Daha Eski
Nuri Şahin görevi bırakıyor mu? Nuri Şahin görevi bırakıyor mu? 17:41
Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih 18:04
Türkiye Bisiklet Turu'nda ikinci etap sona erdi! Türkiye Bisiklet Turu'nda ikinci etap sona erdi! 18:10
G.Saray Çağdaş Faktoring'de Paden dönemi! G.Saray Çağdaş Faktoring'de Paden dönemi! 18:17
Rooney İngiltere'ye geri dönüyor Rooney İngiltere'ye geri dönüyor 18:28
Messi ve Ronaldo yeniden buluşabilir Messi ve Ronaldo yeniden buluşabilir 18:51