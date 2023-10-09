Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'nda ekonomiden terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik konu masaya yatırıldı.

Emeklilere verilecek ikramiyenin Kabine Toplantısı'nın öncelikli gündem maddelerinden biri olması bekleniyordu.

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası emekli ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu ve müjdeyi verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye konusundaki açıklaması:

5 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Emeklilerimizi rahatlacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlenin dışında olacak. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.