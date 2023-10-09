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BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?

Beykoz'da 9 Ekim Pazartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Beykoz su kesintisi olan mahalleleri ve 9 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 09:12 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 09:31
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?

9 Ekim 2023 BEYKOZ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beykoz'un bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 9 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beykoz 9 Ekim Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ETKİLENEN MAHALLELER: DERESEKİ MAH

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BAŞLAMA TARİHİ: 09/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 09/10/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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