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AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 15. bölümüyle 10 Ekim Salı günü ekrana gelecek. İlk bölümüyle beğeni rekorları kıran, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 15. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 15. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle, Aile dizisi canlı izle 15. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 17:10
AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle

AİLE 15. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 15. bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 15. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 15. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 15. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 15. bölüm bilgileri...

AİLE 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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AİLE DİZİSİ 13. BÖLÜM KONUSU

Devin'i bir evde koruması altına alan Aslan, işler çözülene kadar onun bir yere gitmesine izin vermiyor. Aslan'ın "Bundan sonra baba da benim, imparator da benim, kral da benim!" sözleri dikkat çekerken Hülya, Devin'e tehditler savuruyor. Cihan ve Serap'ın yakınlaştığı anlar merak uyandırırken, İlyas'ın silahını ateşlemesi "İlyas kimi vurdu?" sorusunu akıllara getiriyor. Devin'in gitmesini engellemeye çalışan Aslan karşısında elinde bir balta ile Devin'i bulurken, ikili arasında neler yaşanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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