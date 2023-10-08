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TARIM KREDİ'DE İZDİHAMLIK İNDİRİM | 8-19 Ekim Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, izdiham yaratacak indirim kataloğunu web sitesinde paylaştı. Onlarca üründe uygun fiyatları ve kalitesiyle dikkat çeken Tarım Kredi'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 8-19 Ekim 2023 Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 12:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 12:31
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