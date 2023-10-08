ALMANYA 55 BİN LİRA MAAŞLA 2 MİLYON İŞÇİ ALACAK | Aranan meslekler ve başvuru şartları

ALMANYA İŞÇİ ALIMI | Almanya, genç nüfusun az olması sebebiyle işçi göçünü artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ülkeye gelen işçilerde zorunlu olan Almanca bilme şartını kaldıran ve vatandaşlığa geçiş imkanını kolaylaştıran yasa tasarısını duyuran Alman hükümeti, çeşitli birçok sektörde çalışacak binlerce işçi için sık sık ilan yayımlamakta. İşte aranan meslekler ve başvuru şartları...

YIL SONUNA KADAR 2 MİLYON İŞÇİ ALINACAK

Almanya, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken pandeminin ardından ülkede oluşan iş gücü açığı, birçok farklı sektörde üretimi sekteye uğratıyor. Özellikle yaz aylarında, havalimanlarında meydana gelen sıkıntılar ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan turist gelirlerinin azalmasına neden olurken hükümet, Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay verildiğini açıkladı. Bu onay ile birlikte 2023 yılı sonuna kadar Almanya'nın 2 milyon işçi alımı yapması bekleniyor.

Hazırlanan yasa tasarısında işçiler için sağlanan tek kolaylık dil değil. Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek. Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ALMANYA'DA EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN MESLEK GRUPLARI

Aşçı

İnşaat işçisi

Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

Kaynakçı

İnternet teknolojisi

Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

Gastronomi

Eğitim

Sağlık hizmetleri

Çocuk yetiştiricileri

IT teknisyenleri

Metal ve ağır sanayi işçileri

Gastronomi uzmanları

Vasıflı işçiler

İnşaat sektörü işçileri

Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Teknik ve mekanik

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

İkametgah Belgesi

Diploma

Sağlık Raporu

Mesleki yeterlilik belgesi

Nüfus kayıt örneği

Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf

Not: İstenen belgeler iş başvurusunda bulunulan firmaya göre değişiklik gösterebilmektedir.

ALMANYA'DA HANGİ MESLEK NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, bazı sektörlerde nitelikli iş gücüne sürekli ihtiyaç duyuluyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret 1.920 Euro (yaklaşık 38 bin TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 740 bin TL) olarak biliniyor. Euro kuru 29,25'ten hesaplanmıştır. Aşağıdaki tutarlar 2022 yılına ait olup, resmi kaynaklara dayanmamaktadır. İşte bazı pozisyonlara göre maaş tutarları:

Üst Düzey Yönetici

En az: 13.000 € (~380.250 ₺)

En çok: 37.000 € (~1.082.250 ₺)

Hakim

En az: 7.500 € (~ 219.375 ₺)

En çok 9.000 € (~263.250 ₺)

Orta Düzey Yönetici

En az: 6.500 € (~130.000 TL)

En çok: 19.000 € (~380.000 TL)

Yazılımcı

En az: 7.000 € (~204.750 ₺)

En çok: 8.500 € (~248.625 ₺)

Doktor

En az: 5.000 € (~146.250 ₺)

En çok: 7.000 € (~204.750 ₺)

Mühendis

En az: 4.500 € (~131.625 ₺)

En çok: 6.500 € (~190.125 ₺)

Mimar

En az: 4.000 € (~117.000 ₺)

En çok: 5.600 € (~163.800 ₺)

Sigortacı

En az: 4.000 € (~117.000 ₺)

En çok: 5.600 € (~163.800 ₺)

İşçi

En az: 2.100 (~61.425 ₺)

En çok: 3.000 € (~87.750 ₺)

Teknisyen

En az: 2.900 € (~84.825 ₺ )

En çok: 4.000 €(~117.000₺ )

Güvenlik görevlisi

En az: 2.900 € (~84.825₺ )

En çok: 4.000 € (~117.000₺ )

Polis

En az: 3.000 € (~87.750₺ )

En çok: 4.500 € (~131.625₺ )

Finans çalışanı/Uzmanı

En az: 4.000 € (~117.000₺ )

En çok: 5.600 € (~163.800₺ )

Avukat

En az: 4.500 € (~131.625₺ )

En çok: 6.500 € (~130.000₺ TL)

Bankacı

En az: 4.000 € (~80.000₺ )

En çok: 5.600 € (~190.125₺ )

Dozer, Vinç Operatörü

En az: 3.500 € (~102.375₺ )

En çok: 5.000 € (~146.250₺ )

Şoför

En az: 3.000 € (~87.750₺ )

En çok: 4.500 € (~131.625₺ )

Kasap

En az: 2.100 (~61.425₺ )

En çok: 6.000 € (~175.500₺ )

Almanya'da asgari ücret 2023 yılında saatlik 12 Euro olarak belirlendi. Haftanın 5 günü, günde 8 saat çalışan bir kişi, bu şartlar altında ayda 1920 Euro (yaklaşık 56 bin 400 TL) kazanıyor. Tam zamanlı çalışan işçilerin alabileceği en düşük tutar yasal olarak aylık 1920 Euro'dur.