GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EKİM 2023 | Eski aşklar geri dönüyor! Hafta sonu nasıl geçecek?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EKİM 2023 | Bugün Aslan burcuna geçiş yapan Ay, Merkür'deki dalgalanmalarla birlikte gelgitler yaşatacak. Ruh halinizdeki dengesizlikler, geçmişten aldığınız bir haber ya da aklınıza gelen düşüncelerle daha da beter hal alsa da hafta sonunun tadını çıkarmak sizin elinizde. Önünüzde olan şey geçmişiniz değil geleceğiniz. Peki hafta sonu sizi neler bekliyor? İşte 7 Ekim 2023 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Kendinize bir iyilik yapın, Koç, aynada uzunca bir süre kendinize bakın, kim olduğunuzu ve neyi hak ettiğinizi hatırlayın. Kendi içindeki boşluk, sizi başlangıçtan itibaren toksik olan bir şeye veya birine geri dönmenizin nedeni olmasın. Olumlu tarafta, profesyonel alanda bir şekilde yükselme fırsatı kendini gösterebilir. İçsel bilgeliğin sesini dinleyin. Bu adım sizi büyüme yolunda ilerletiyorsa, riske değer.

BOĞA BURCU ♉

Kendi halinizde bir süredir takılıp kaldınız gibi görünüyorsunuz. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Tebrikler! İşte geri giden sezonun görünmesi ve hissetmesi gereken budur. Sorunlardan kaçmanın yollarını aramak yerine, rahatsızlık içinde rahatlayın. Kendi içsel rehberliğinizin rehberliğine izin vererek önemli sorular sormaya başlayın. Kendini sınırlayan inançlardan kurtulma, önümüzdeki haftalarda büyük bir tema olacak.

İKİZLER BURCU ♊

Ama sen bir deneyimli gezginsin, İkizler! Yabancı bölgelerde nasıl gezileceğini zaten biliyorsun ve yabancıların arasındaki güvende hissetmeni sağlayan yerleri nasıl bulacağını da. Kendi yaratıcı yeteneklerini kullanman için bir iyilik yap ve iş için seyahat ediyorsan veya eğlence için sırt çantanı topluyorsan da fark etmez. Bir şeyler bize ömür boyu sürecek anılar yapacağını söylüyor! Bazılarınız hatta baz evinizi değiştirmeyi düşünüyor olabilir. Verilen karar, ruhunuzun şarkısını uyandırıyorsa, cevap "evet"tir!

YENGEÇ BURCU ♋

Sen rezerve edilmiş ve meşgulsün, Yengeç! İşe gidiyorsunuz, kendinizi patron gibi hissediyorsunuz, meslektaşlarınıza güvenli bir alan yaratıyorsunuz, fikirlerin sağlıklı bir şekilde paylaşılmasını teşvik ediyorsunuz ve etrafınızdakilere en iyisini yapmaları için ilham veriyorsunuz. İşte şöyle bir şey var: başlattığınız her şey hemen sonuç vermez ve bu da tamamen normal. En iyisini yapın ve gerisini teslim edin. Retrograd enerjinin partinize karışmasını istemezsiniz! Yan not olarak, serbest çalışanlar bu dönemde ilginç işbirliklerinin kendilerine geldiğini görebilirler.

ASLAN BURCU ♌

Gecikmeler ve zorluklarla karşılaştığımızda, o anın bize ne anlatmaya çalıştığını anlamak önemlidir. Bazen evren "şimdi değil" diyor. Diğer zamanlarda evren "bu değil" diyor. Eğer ikincisi sizin durumunuzdaysa, verilen hayali ve istekleri tekrar gözden geçirmek için bir an ayırın. Muhtemelen bu rüya, yolculuğunuzun bu noktasına kadar size hizmet etti, ancak gelecekteki size hizmet etmiyor. Nefes alın, ve sizi gerçekliğinizi tanımaktan ve gerçek yol ve amacınızı anlamaktan alıkoyan yanılsamaları çözmenize yardımcı olmalarını isteyin.

BAŞAK BURCU ♍

Anlıyoruz, Başak! Bir süredir bir çıkmazdasınız gibi görünüyorsunuz. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bundan sonra nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Tebrikler! İşte retrograd mevsiminin görünmesi ve hissetmesi gereken budur. Sorunlardan kaçmaya çalışmak yerine, rahatsızla rahat olmaya çalışın. İçinize bakın ve rehberliğinizi bilinçaltınızdan gelişmesine izin verirken sorular sormaya başlayın. Kendini sınırlayan inançlardan kurtulmak, önümüzdeki haftalarda büyük bir tema olacak.

TERAZİ BURCU ♎

Şimdi, şimdi, Terazi! Tüm sorunlarınızı retrogradın suçlamadan önce (ki her zaman iyi bir fikirdir) durun, derin bir nefes alın ve metaforik bir yolculuğa çıkın. Gerçek şu ki, eski yaşamın parçaları ve kendinin bir parçası olan yanıtlamak isteniyor. Bir süredir etrafta dolanan gölgelerle yüzleşmekten korkma. Yüksek benliğiniz, yanlış bağlantılarınızdan vazgeçmeniz için alan tutuyor.

AKREP BURCU ♏

Bir aşk her gün gelmiyor! Tekrarlıyoruz: böyle bir aşk her gün gelmiyor! Burada birçok olumlu işaret görüyoruz, Akrep. Bu bizi şu soruya getiriyor: Ne bekliyorsun? Bağlı bir ilişkide olan Plütonlar için, şimdi hayatınızın geri kalanının nasıl olmasını istediğinize dair bir niyet belirlemek harika bir fırsattır. Sizden dönemine kararlılıkla girdiğinizi hissediyoruz! İşte, işin önünde büyüme fırsatı kendini gösterebilir. Bazılarınız hatta terfi teklifi alabilir. Sadece hatırlatmak isteriz: bu anda çektiğiniz her türlü şansı hak ediyorsunuz.

YAY BURCU ♐

Gerçek şu ki, yaşananlar kaçınılmazdı. Evren, size hangi gerçeğinizle uyumlu olmadığınızı, sizin en yüksek ve en büyük iyiliğinizi artık hizmet etmeyen ne olduğunu göstermek zorundaydı. Bu nedenle bırakın. Kolaylıkla ve sevinçle bırakın. Çabasız çaba, yaşamınızı sürdürürken mantranız olsun. Elbette ki eski yaralar tekrar yüzeye çıkacak veya acı bir gecede kaybolmayacak demek değil. Kendinize hissetmeye izin verme izni verin.

OĞLAK BURCU ♑

Kendi olumsuz enerji olduğunuzu fark ettiğiniz o anın tatsızlığıı. Sizin sertliğiniz size hizmet etmiyor. Ne yaptığı, dramı artırmak ve ileri gitmenizi engellemektir. Takım ile çalışmaktan ziyade onunla çalışmanın bir yolunu bulun. Herkesi tanrı gibi kabul etmek ve herkesin içindeki Tanrıyı tanımak paradigma değişikliği yaratmanıza yardımcı olacaktır.

KOVA BURCU ♒

Zihni bırakın. Zihni bırakın ve kalbinize yolculuk yapın. Zihni bırakın, kalbinize yolculuk yapın ve içinde hareket etmeyen şeyle bağlantı kurun. Unutmayın, hem geçmiş hem de gelecek bir illüzyondur. Kendinizi şu anki anın güzellikleriyle köklendirmek, bu anın içinde huzur ve tatmin bulmanıza yardımcı olacaktır. Finansal konular söz konusu olduğunda, sıkışmış hissetmediğinizi hatırlatılıyorsunuz. Değerinizi bilin ve onu çoğaltın. Talep etmezseniz hak ettiğinizi alamazsınız.

BALIK BURCU♓

Sürekli bir dilidir, Balık, ve bu dilde alışmaya başlıyorsunuz. Yepyeni bir zaman çizelgesinde olmanın nasıl bir şey olduğu budur. Sizi karanlık ve aydınlık haliyle seven biriyle bir arada olmanın nasıl bir şey olduğu budur. Kendi zihninizi bırakın ve kalbinize geri dönme yolculuğuna çıkın. Melekleriniz ve rehberleriniz, şu anda özgürce dökülen lütfi hak ettiğinizi hatırlattıkları için minnettar olmanız gerektiğini hatırlatıyorlar.